Vụ tài xế và ô tô tải bị lũ cuốn: Phát hiện khóa xe, quần nghi của nạn nhân

Chiều 18/11, lãnh đạo xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết các lực lượng vẫn đang tìm kiếm tài xế ô tô tải bị lũ cuốn khi băng qua ngầm tràn bị ngập trên địa bàn.

Theo vị lãnh đạo, chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc quần kèm chìa khóa xe nghi của tài xế mất tích. Gần 100 người gồm lực lượng của xã, bộ đội, công an, cứu hộ thiện nguyện và người dân tham gia tìm kiếm tài xế nhưng chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích tài xế (Ảnh: Nhật Anh).

Tại hiện trường, nước lũ ở ngầm tràn nơi xảy ra sự việc đã rút, chiếc ô tô tải bị cuốn mắc lại cách ngầm tràn không xa. Lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm tung tích tài xế, sau đó sẽ phối hợp trục vớt ô tô tải trên.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 12h15 ngày 17/11, tài xế N.V.T. (SN 1977, trú tại tỉnh Quảng Trị) đã lách rào chắn và biển cấm, điều khiển ô tô tải biển số 75H- 007xx đi qua ngầm tràn bị ngập 0,3-0,6m ở xã La Lay.

Chiếc xe bị cuốn trôi (Ảnh: Nhật Anh).

Do nước lũ chảy xiết, khi ô tô đi đến giữa ngầm tràn bị nghiêng phần đầu không thể di chuyển thêm nên tài xế trèo lên thùng xe chờ cứu hộ.

Lực lượng chức năng chưa kịp tiếp cận, chiếc xe bị dòng nước lũ làm lật ngang rồi cuốn trôi về phía hạ nguồn, tài xế mất tích.