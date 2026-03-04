Bộ Chính trị sẽ kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Chiều 4/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng đoàn, tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Đoàn có nhiệm vụ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với đó, Đoàn sẽ kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan, cũng nằm trong nội dung kiểm tra.

Quán triệt nội dung kiểm tra, giám sát, Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh đây là hoạt động thường xuyên nhằm đánh giá đúng, thực chất tình hình, nhận diện ưu điểm, cách làm hay, sáng tạo để tiếp tục phát huy.

Bên cạnh đó, qua việc kiểm tra, giám sát cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại để kịp thời có giải pháp khắc phục, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các thành viên trong đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan có liên quan làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ được đề nghị phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, không gây xáo trộn, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, đảm bảo đợt kiểm tra diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ thực hiện nghiêm hướng dẫn, kế hoạch, các nội dung kiểm tra theo Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan của Đảng ủy Chính phủ cung cấp các báo cáo, tài liệu, số liệu trung thực, khách quan và tiếp thu đầy đủ ý kiến nhận xét của Đoàn kiểm tra, giám sát trên tinh thần cầu thị để tiếp tục khắc phục, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác trong thời gian tới.