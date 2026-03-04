Thủ tướng chia sẻ việc giá vàng, bạc biến động mạnh và sức ép lạm phát

Sáng 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, trực tuyến với các địa phương. Đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ 2026.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong tháng này, tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là việc Mỹ có chính sách thuế quan mới, xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran lan rộng ra các nước Trung Đông, gây gián đoạn vận tải biển, hàng không thế giới, tác động đến nguồn cung, giá dầu, khí LNG...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, trực tuyến với các địa phương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong khi đó, ở trong nước, các cấp, ngành, địa phương đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị và tập trung cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm tiếp tục xu hướng rất tích cực, đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, theo ông, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức như sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, lãi suất còn lớn.

Thủ tướng cũng nêu thực tế giá vàng, bạc biến động mạnh; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; thủ tục hành chính còn rườm rà…

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ và đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm, đồng thời xác định những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý cần phân tích rõ bối cảnh và công tác chỉ đạo điều hành trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm; đánh giá về mức độ phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trước diễn biến mới của tình hình thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội cũng như những điểm nghẽn, thách thức lớn cần tháo gỡ, theo Thủ tướng, cũng cần được làm rõ.

Nhắc đến bối cảnh tình hình quốc tế thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ những yếu tố tích cực, tiêu cực; có phương án, kịch bản điều hành để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ…

Mặt khác, Thủ tướng nhấn mạnh cần kiểm điểm công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các đại biểu đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3, quý I và thời gian tới, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra,

Một yêu cầu khác được lãnh đạo Chính phủ quán triệt là có giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, huy động nguồn lực xã hội; giải pháp thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…