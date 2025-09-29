Vụ tàu cá chìm trong bão: Ngư dân thoát nạn sau một giờ vật lộn trên biển

Anh Nguyễn Trọng Chí (SN 1975, trú tại tỉnh An Giang), là một trong 4 ngư dân đã thoát nạn trong vụ 2 tàu cá đứt neo, trôi ra biển đêm 28/9, thời điểm bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ.

Các tàu cá nêu trên gặp nạn khi đang neo đậu tại phường Bắc Gianh (Quảng Trị). Hiện còn 9 ngư dân chưa rõ tung tích, cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm.

Ngư dân Nguyễn Trọng Chí vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc (Ảnh: Tiến Thành).

Nhớ lại đêm bão kinh hoàng, anh Nguyễn Trọng Chí cho biết, khoảng 20h30 ngày 28/9, anh cùng 12 người khác lên 2 tàu cá BV-92756TS và BV-92754TS (neo chung một vị trí). Trời càng về khuya, bão càng mạnh, gió giật liên hồi khiến 2 con tàu bị đứt neo, trôi tự do ra phía biển.

Anh Chí và các ngư dân trên tàu BV-92754TS nổ máy, cố gắng đưa tàu vào phía trong cửa biển. Thế nhưng gió to, sóng lớn, tàu không thể di chuyển theo ý muốn của các ngư dân, một lúc sau thì chết máy rồi bị sóng đánh chìm. Trước tình huống khẩn cấp, anh Chí mặc áo phao, nhảy xuống biển.

“Tàu ở gần nhau, anh em qua lại nên tôi không rõ thời điểm đứt neo, trên tàu mình có bao nhiêu người. Khi nhảy xuống biển, tôi vật lộn với sóng lớn suốt một tiếng rồi dạt vào bờ, sức lực gần như cạn kiệt. Trời tối đen, tôi không định hình được tàu chìm vị trí nào”, anh Chí kể.

Anh Sa LêH kể giây phút sinh tử trên biển (Ảnh: Tiến Thành).

Một ngư dân khác cũng thoát nạn sau vụ tàu cá đứt neo, chìm trên biển là anh Sa LêH (SN 1989, quê ở tỉnh An Giang), thuyền viên tàu cá BV-92754TS.

“Tôi không nhớ rõ lúc đó mấy giờ nhưng đã khuya, sóng to, gió giật mạnh. Tôi bơi không nổi nên thả người cho sóng đẩy. Quăng quật với sóng biển gần một tiếng, may mắn tôi bị đánh dạt vào gần bờ. Lúc này tôi cố hết sức, bơi về đất liền”, anh Sa LêH chia sẻ.

Hai ngư dân khác là Trần Quốc Chung (SN 1985, quê Nghệ An) và Đồng Văn Thành (SN 1985, quê Thanh Hóa) cũng tự bơi được vào bờ an toàn sau khi tàu cá gặp nạn.

Liên quan đến công tác tìm kiếm 2 tàu cá đứt neo, 9 ngư dân chưa rõ tung tích, khoảng 9h ngày 29/9, lực lượng chức năng Quảng Trị phát hiện tàu BV-92756TS dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch (Quảng Trị). Thời điểm phát hiện, con tàu bị lật úp, một phần đáy tàu nhô lên trên mặt nước.

Một trong 2 tàu cá đứt dây neo dạt vào bờ biển (Ảnh: Tiến Thành).

Trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng chức năng đang lên phương án để trục vớt, tìm kiếm có nạn nhân nào trong tàu hay không.

“Lực lượng công an đang tích cực phối hợp với quân sự, chính quyền địa phương huy động các phương tiện đến hiện trường trục vớt con tàu”, Thiếu tướng Liêm trao đổi.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 23h ngày 28/9, tại khu neo đậu truyền thống của ngư dân ở tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (Quảng Trị), giữa mưa bão, gió giật mạnh, tàu cá BV-92756TS và BV-92754TS bị đứt dây neo, trôi ra biển.

Thời điểm gặp nạn, trên 2 tàu cá có 13 thuyền viên, trong đó 4 người bơi được vào bờ, 9 người khác mất tích.

Thông tin ban đầu, trước thời điểm bão số 10 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Trị, trên các tàu cá chỉ có thuyền trưởng, máy trưởng. Tuy nhiên sau đó, 11 thuyền viên khác đã lên tàu kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy và chuẩn bị các nhu yếu phẩm.