Vụ 2 tàu cá đứt neo, chìm trong bão: Tìm thấy 3 thi thể

Chiều 30/9, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, xác nhận cơ quan chức năng phát hiện thêm thi thể một ngư dân vụ 2 tàu cá đứt neo, gặp nạn trong bão Bualoi.

Nạn nhân được phát hiện là Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1986, trú tại tỉnh Nghệ An).

Lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển (Ảnh: Nhật Anh).

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể ngư dân của 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS, 6 người đang mất tích.

Trước đó vào 6h cùng ngày, người dân đã phát hiện thi thể các nạn nhân Nguyễn Văn Cảnh (SN 1994, trú tại tỉnh Đồng Tháp) và Trần Hoàng Thọ (SN 1984, trú tại tỉnh An Giang).

Thi thể các ngư dân nói trên được phát hiện trôi dạt trên vùng biển gần cửa sông Gianh (Quảng Trị).

Đơn vị chức năng tiếp tục huy động lực lượng cùng nhiều phương tiện rà soát dọc cửa sông Gianh và các khu vực ven biển từ cửa sông Gianh đến cửa sông Nhật Lệ (Quảng Trị), sử dụng máy bay không người lái, kính nhìn đêm phục vụ việc tìm kiếm.

Tàu cá BV-92756-TS dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 23h ngày 28/9, tại khu neo đậu truyền thống của ngư dân ở tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (Quảng Trị), giữa mưa bão, gió giật mạnh, tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS bị đứt dây neo, trôi ra biển.

Thời điểm gặp nạn, trên 2 tàu cá có 13 thuyền viên, trong đó 4 người bơi được vào bờ, 9 người khác mất tích.

Nhóm ngư dân bơi được vào bờ an toàn, gồm: Trần Quốc Chung (SN 1985, trú tại tỉnh Nghệ An); Đồng Văn Thành (SN 1985, trú tại tỉnh Thanh Hóa); Sa LêH (SN 1989) và Nguyễn Trọng Chí (SN 1975), cùng trú tại tỉnh An Giang.

Liên quan đến công tác tìm kiếm, khoảng 9h ngày 29/9, lực lượng chức năng Quảng Trị phát hiện tàu BV-92756-TS dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch (Quảng Trị). Thời điểm phát hiện, con tàu bị lật úp, một phần đáy tàu nhô lên trên mặt nước.