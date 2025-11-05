Vì sao bão Kalmaegi có thể mạnh lên sau khi vào Biển Đông?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 10h ngày 5/11, vị trí tâm bão Kalmaegi (bão số 13) cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13-14 (133-166km/h), giật cấp 17.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Đến 10h ngày 6/11, bão số 13 cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 14, giật cấp 17 và có khả năng mạnh thêm, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Lúc 22h ngày 6/11, bão trên vùng biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk với cường độ cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, bão sẽ đổ bộ đất liền khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa từ đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11.

Lúc 10h ngày 7/11, bão trên đất liền phía Nam Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá bão Kalmaegi có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu nên có nhiều khả năng bão sẽ còn mạnh lên sau khi vào Biển Đông.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, dự báo của quốc tế và Việt Nam tương đối đồng nhất về quỹ đạo và cường độ của bão Kalmaegi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 13 nên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17.

Vùng ven biển Huế - Đắk Lắk sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m; biển động dữ dội.

Khu vực ven biển Huế - Đắk Lắk có nước dâng do bão cao 0,3-0,6m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển Huế - Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển Nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 6 đến 7/11, khu vực Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8/11, khu vực Bắc Quảng Trị - Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.