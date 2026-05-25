Bắt đầu phá dỡ sân Chi Lăng, trả lại "đất vàng" sau 12 năm vướng đại án

Ngày 25/5, ghi nhận của phóng viên tại sân vận động Chi Lăng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nhà thầu đã bắt đầu phá dỡ một số hạng mục để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá tài sản.

Khu vực quanh công trường được rào chắn bằng bạt và lưới thép nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Các lối ra vào đều được kiểm soát, hạn chế người dân tiếp cận.

UBND phường Hải Châu cũng đặt biển đề nghị người dân đỗ xe cách hàng rào tối thiểu 1,5m để phục vụ công tác vệ sinh môi trường. Bên trong, xe cơ giới liên tục hoạt động, một phần khán đài sân Chi Lăng đã được phá dỡ hoàn toàn.

Người dân sống gần khu vực cho biết việc thi công diễn ra từ vài ngày trước. “Mấy hôm nay xe múc, xe đập liên tục. Trước kia, cuối tuần khu vực này đông nghịt người, tiếng hò reo vang cả khu phố. Giờ nhìn sân bị đập cũng tiếc, nhưng việc giải phóng mặt bằng để phục vụ thi hành án là cần thiết”, một người dân chia sẻ.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty cổ phần Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long thực hiện gói thầu đập phá, tháo dỡ và thanh lý tài sản tại sân vận động Chi Lăng với giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Liên quan khu đất này, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng cho biết, trong phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng vào ngày 6/5 đã không thành công.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đã đưa ra đấu giá 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất, giá khởi điểm hơn 9.706 tỷ đồng.

Việc đấu giá nhằm thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Bản án buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng 2 công ty khác bồi hoàn cho ngân hàng tổng số nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm thi hành án là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng, nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn phải thi hành hơn 3.665 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2. Năm 2010, sân vận động này được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (lúc này do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng.

Sau khi giao đất, sân vận động được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp để vay vốn ngân hàng.

Tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan vụ đại án.