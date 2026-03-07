Đánh giá khả năng chịu lực của cầu Ghềnh sau khi bị sà lan đụng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sà lan đụng gây hỏng cầu Ghềnh (cầu Đồng Nai lớn), sớm khôi phục tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM.

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy khẩn trương làm rõ nguyên nhân tai nạn; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 15/3.

Cầu Ghềnh sau sự cố (Ảnh: Phước Tuần).

Đồng thời, cơ quan này phải tăng cường công tác điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông thủy tại khu vực sông Đồng Nai.

Cục Đường sắt Việt Nam được giao phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm; đồng thời khẩn trương đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu bị va chạm để có phương án khai thác an toàn và ổn định.

Đối với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), Bộ Xây dựng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp sửa chữa khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu và an toàn công trình, qua đó khôi phục giao thông đường sắt qua cầu trong thời gian sớm nhất.

VNR cũng phải xây dựng phương án chuyển tải hành khách trong thời gian tuyến bị gián đoạn; tổ chức trực chốt 24/24h và tuần tra cầu thường xuyên để theo dõi tình trạng kỹ thuật của công trình.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp xác định thiệt hại, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Theo báo cáo của VNR, lúc 10h17 ngày 6/3, sà lan số hiệu NB8437 đã va vào nhịp số 2, khoang 5 của cầu Ghềnh (tỉnh Đồng Nai). Vụ va chạm làm biến dạng, cong vênh các cấu kiện kim loại, làm đứt bu lông cường độ cao và bu lông gối cầu, khiến hệ dầm bị xê dịch.

Gối cầu bị lệch khoảng 25mm, trong khi hướng đường ray trên cầu lệch khoảng 32cm. Sự cố cũng khiến một người đi xe máy trên lề bộ hành của cầu bị thương.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu được xác định do thuyền trưởng tàu NB8437 không chú ý quan sát, không bảo đảm chiều cao phương tiện khi qua khoang thông thuyền, dẫn đến va chạm với dầm cầu.