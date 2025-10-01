Bí thư Trần Lưu Quang làm việc với phường đông dân nhất TPHCM

Sáng 1/10, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dẫn đầu, đã có buổi thăm và làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công an phường Dĩ An (Ảnh: CTV).

Đoàn công tác còn có Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Võ Văn Hồng cho biết, phường Dĩ An sau sáp nhập có 4 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 500ha; có hơn 5.000 doanh nghiệp, gần 12.000 hộ kinh doanh, 10 hợp tác xã đang hoạt động.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường trong 9 tháng đầu năm hơn 443 tỷ đồng, đạt gần 90%.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang hỏi thăm người dân đến phường Dĩ An làm thủ tục hành chính (Ảnh: CTV).

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An đã tiếp nhận 13.500 hồ sơ, bình quân mỗi ngày trung tâm tiếp nhận từ 400 hồ sơ trở lên, chủ yếu tiếp nhận và giải quyết ở lĩnh vực tư pháp, kinh, doanh, đất đai, xây dựng. Ngoài ra, phường Dĩ An đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo ông Võ Văn Hồng, với quy mô dân số trên 234.000 người, khối lượng công việc rất lớn, do đó phường Dĩ An đề nghị UBND phân bổ biên chế phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực còn thiếu: Công an, giáo dục, quy hoạch, xây dựng, chuyển đổi số, nội vụ.

Trong lĩnh vực chỉnh trang, quy hoạch đô thị, lãnh đạo phường Dĩ An mong muốn UBND thành phố ban hành quyết định ủy quyền cho UBND phường được quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C; cho phép phường tiếp tục chỉnh trang, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các khu phân lô tự phát đủ điều kiện, phù hợp quy hoạch.