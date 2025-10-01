Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TPHCM trước thềm kỳ họp Quốc hội

Chiều 1/10, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 10 có buổi tiếp xúc cử tri xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh trước thềm kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hội trường Trung tâm Chính trị xã Tân An Hội.

Hội nghị có sự tham dự của ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM. Các đại biểu còn lại của Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 10 gồm bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu bước vào hội trường Trung tâm Chính trị xã Tân An Hội (Ảnh: Hữu Khoa).

Mở đầu hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Xựng đã thay mặt tổ đại biểu thông tin tới cử tri về nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ông Phan Văn Xựng cũng trình bày về hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM sau ngày sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính từ ngày 1/7 đến nay.

Thời gian qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát. Qua đó, đoàn ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai các công việc, dự án trên địa bàn.

Chủ tịch nước Lương Cường dự buổi tiếp xúc cử tri TPHCM trước thềm kỳ họp Quốc hội (Ảnh: Hữu Khoa).

Dự kiến tại kỳ họp 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với kỳ họp thứ 9.

Cũng tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ thông qua chủ trương đầu tư các chương trình quan trọng; đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân nguyện.

Kỳ họp 10 sẽ có những thay đổi quan trọng về phương thức tổ chức. Theo đó, Quốc hội sẽ họp liên tục thay vì chia thành 2 đợt và nghỉ giữa kỳ. Những nhóm nội dung cùng lĩnh vực hoặc có liên quan sẽ được bố trí trình bày, thảo luận chung; thời gian trình bày tờ trình, báo cáo cũng được rút ngắn…