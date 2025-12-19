Trái tim Long Thành và những động mạch giao thông thay đổi Đông Nam Bộ

Lúc 8h17 ngày 19/12, trước sự hồi hộp theo dõi của quan khách, chuyến bay Boeing 787 số hiệu VN1 của Vietnam Airlines đã hạ cánh thành công xuống đường băng sân bay Long Thành (Đồng Nai). Liền sau đó, chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways cũng đáp xuống thành công.

"Đó không chỉ là những chuyến bay thông thường, mà là các chuyến bay mang theo khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên của đất nước sau một hành trình dài đầy nỗ lực và thử thách", ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chia sẻ tại công trường.

Niềm tự hào

Trong những ngày cuối của năm 2025, đất nước khép lại 5 năm đầu của thập kỷ và chào mừng Đại hội XIV của Đảng bằng sự kiện tổng khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình hạ tầng lớn.

Sự kiện cũng đánh dấu nỗ lực phát triển hạ tầng của vùng Đông Nam Bộ với hàng loạt dự án lớn. Điểm nhấn lớn nhất là các công trình thiết yếu của sân bay Long Thành cơ bản hoàn thiện, phục vụ thành công 3 chuyến bay thương mại hạ cánh vào sáng 19/12.

Chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành sáng 19/12 (Ảnh: Ngọc Tân).

Suốt gần 5 năm từ ngày khởi công, dự án sân bay Long Thành chịu áp lực rất lớn về tiến độ, chất lượng. Những khó khăn ấy không chỉ nằm trên giấy mà hiện hữu từng ngày, từng giờ trên công trường, trong từng ca làm việc.

"Có thể nói rằng, mỗi mét đường băng, mỗi nhà ga, mỗi hạng mục công trình nơi đây đều chứa đựng mồ hôi, công sức và cả niềm tự hào của biết bao con người", ông Vũ Thế Phiệt nói.

Trong khoảnh khắc xúc động, lãnh đạo ACV nhắc lại 9 lần Thủ tướng Phạm Minh Chính đến công trường, lắng nghe từng vướng mắc, tháo gỡ từng nút thắt. Trong thời điểm khó khăn nhất ấy, vai trò chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng chính là điểm tựa vững chắc cho dự án.

Từ "trái tim" sân bay Long Thành, hàng loạt dự án cao tốc, đường bộ kết nối vùng Đông Nam Bộ cũng được khởi công, thông xe trong sáng nay, 19/12.

TPHCM tổ chức thông xe kỹ thuật 14,7km Vành đai 3 vào sáng 19/12 (Ảnh: A.V.).

Như lời hẹn, 14,7km cầu cạn thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM qua địa bàn TP Thủ Đức cũ đã được thông xe kỹ thuật. Dòng ô tô của nhà thầu nối đuôi nhau đi thử trên nền bê tông xi măng, với lời hứa hoàn thành toàn bộ hạng mục bê tông nhựa và khánh thành dự án vào giữa năm 2026.

Cũng trong sáng 19/12, tỉnh Đồng Nai đã thông xe kỹ thuật 11,2km của dự án Vành đai 3 TPHCM. Đây là đoạn tuyến đường bộ quan trọng kết nối TPHCM với sân bay Long Thành, dự kiến thông xe chính thức vào đầu năm 2026.

Tại Cần Giờ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã dự lễ động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Dự án này là minh chứng của tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy cơ chế hợp tác công tư của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, lễ động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh mới, không gian phát triển mới.

Lễ động thổ dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ (Ảnh: Q.Huy).

Nhà đầu tư dự án cho biết, khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt sẽ giúp hành khách di chuyển từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ chỉ trong 13 phút. Đơn vị cam kết huy động đầy đủ năng lực công nghệ, nhân lực và quản trị, tuân thủ tuyệt đối tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và môi trường, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng.

Cũng trong sáng 19/12, nhiều tuyến đường quan trọng tại TPHCM được khởi công như: dự án thành phần 2 tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài, dự án Vành đai 2 đoạn cầu Phú Hữu - Võ Nguyên Giáp và đoạn Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng, dự án cầu đường Nguyễn Khoái...

10 dự án được khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật tại TPHCM sáng 19/12 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Bên cạnh các dự án nội vùng Đông Nam Bộ, nhiều công trình kết nối liên vùng cũng được triển khai trong sáng 19/12, như: dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc nằm trên trục cao tốc kết nối TPHCM với Đà Lạt.

“Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là con đường của phát triển, của hội nhập và khát vọng vươn lên của Lâm Đồng. Mỗi tuyến đường được mở ra là một không gian phát triển mới, mỗi công trình hoàn thành là một bước tiến vững chắc trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ tại lễ khởi công.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển Đà Lạt - TPHCM, giảm tải cho quốc lộ 20. Dự án dài 65km, tổng mức đầu tư hơn 18.002 tỷ đồng, được thiết kế quy mô 4 làn xe, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2027.

Công trường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (Ảnh: Minh Hậu).

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối đồng bộ mạch cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương - Prenn (Đà Lạt), tạo kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam bộ, Lâm Đồng và Tây Nguyên.

Những công trình thay đổi diện mạo đô thị, công nghiệp

Sáng 19/12, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng lãnh đạo TPHCM dự lễ khởi công dự án Nhà văn hoá Thanh niên TPHCM. Công trình có thiết kế 4 tầng hầm, 21 tầng nổi; tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng, hoàn thành trong năm 2028.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá việc đầu tư xây dựng Nhà văn hoá Thanh niên mới thể hiện tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM đối với tuổi trẻ của thành phố.

Công trình mới được xây trên nền Nhà văn hóa Thanh niên cũ, với kỳ vọng trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa xã hội hiện đại của thanh niên thành phố; là không gian nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ thành phố; nơi kết nối các giá trị văn hoá tốt đẹp, nhân văn, nghĩa tình.

Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM sẽ được xây mới trên nền công trình cũ (Ảnh: Bảo Quyên).

Cũng trong sáng 19/12, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai khởi công dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư hơn 49ha, đáp ứng chỗ ở cho 8.000 hộ dân tại phường Phước Tân. Đây là dự án đặc biệt quan trọng nhằm phục vụ tái định cư cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp với nhà đầu tư khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 50.000m2, với 16 tòa chung cư, tương đương gần 2.200 căn hộ. Dù là phân khúc nhà ở xã hội, nhà đầu tư cam kết tiêu chuẩn xây dựng và môi trường sống đạt chuẩn theo hướng hiện đại và văn minh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ, dự án đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Dự án không chỉ giải quyết bài toán nhà ở mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, hình thành khu dân cư hiện đại và văn minh.

Sáng 19/12, UBND tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức lễ khởi công dự án Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn tại phường Tân Ninh.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, dự án cao 24 tầng, gồm khách sạn 4 sao đạt tiêu chuẩn quốc tế, không gian hội nghị, khu thương mại, không gian cộng đồng cùng hệ thống tiện ích đa năng, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa chúc mừng lễ khởi công Khu công nghiệp Hiệp Thạnh (Ảnh: An Huy).

Công trình được kỳ vọng thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái - văn hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng Tây Ninh xanh, đáng đến và đáng sống.

Cùng ngày, tỉnh Tây Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khởi công khu công nghiệp Hiệp Thạnh tại xã Phước Thạnh.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, dự án mang ý nghĩa quan trọng, tạo dấu ấn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Khu công nghiệp Hiệp Thạnh có quy mô hơn 495 ha, tổng vốn đầu tư 2.350 tỷ đồng, được định hướng thu hút các ngành điện tử, viễn thông; dược phẩm, mỹ phẩm cùng các ngành công nghệ cao, xanh, sạch, thân thiện môi trường.