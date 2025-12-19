Hiện trạng Nhà văn hoá Thanh niên nằm trên đất vàng TPHCM trước khi xây mới

TPHCM sẽ xây mới Nhà Văn hóa Thanh niên với tổng vốn đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Công trình mới sẽ là một biểu tượng hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của giới trẻ và góp phần phát triển văn hóa thành phố.

Nhà Văn hóa Thanh niên, tọa lạc tại vị trí đắc địa giữa trung tâm TPHCM, tiếp giáp 4 tuyến đường lớn Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm, sẽ được xây dựng lại với quy mô lớn và hiện đại.

Dự án có ý nghĩa quan trọng, nằm liền kề các biểu tượng lịch sử - văn hóa như Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa và trụ sở UBND TPHCM. Công trình dự kiến khởi công nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với tổng vốn đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM, công trình sẽ được xây dựng trên khu đất cũ rộng hơn 14.344m². Tòa nhà cao gần 85m, gồm 25 tầng (4 tầng hầm, 21 tầng nổi) và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Nhà Văn hóa Thanh niên đã là địa điểm quen thuộc cho nhiều hoạt động của giới trẻ từ giữa thập niên 1950. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ sử dụng, khuôn viên hiện tại với các hạng mục nhỏ, xây dựng từ lâu, đã không còn đáp ứng đủ công năng và hiệu quả hoạt động.

Tình trạng quá tải bãi giữ xe, thiếu không gian cho các hoạt động đa dạng và quy mô lớn là những vấn đề hiện hữu. Phía đường Nguyễn Thị Minh Khai chủ yếu là các ki-ốt bán quần áo, đồ ăn nhanh, chưa phát huy hết tiềm năng của khu đất vàng.

Bãi giữ xe Nhà Văn hóa Thanh niên thường xuyên quá tải, không đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt trong các sự kiện lớn.

Công trình hiện hữu không đủ không gian cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, học thuật đa dạng và quy mô lớn của giới trẻ.

Dự án mới sẽ mang đến các không gian chức năng phong phú và hiện đại hơn, bao gồm quảng trường sự kiện, hội trường đa năng 500-700 chỗ, không gian triển lãm - trưng bày, thư viện chuyên ngành - thư viện điện tử, cùng hệ thống phòng chức năng phục vụ văn hóa, thể thao, truyền thống, truyền thông khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, AI, sáng tạo, tư vấn tuyển dụng, đào tạo kỹ năng…

Toàn bộ công trình cũ sẽ được tháo dỡ để xây mới hoàn toàn. Trong khoảng 3 năm xây dựng, các hoạt động của Nhà Văn hóa Thanh niên sẽ tạm di dời để đảm bảo tiến độ và an toàn thi công.

Anh Hữu Thiện chia sẻ: "Nhà Văn hóa Thanh niên là công trình gắn với nhiều kỷ niệm của người dân thành phố. Tôi hy vọng Nhà Văn hóa mới sớm hoàn thiện, hiện đại hơn, đáp ứng nhu cầu của một đô thị lớn".

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, sáng tạo, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Vị trí Nhà Văn hoá Thanh niên TPHCM (Đồ hoạ: Bảo Quyên).