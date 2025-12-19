Đi metro từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ chỉ 13 phút

Sáng 19/12, lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được tổ chức tại xã Cần Giờ (TPHCM). Khu vực tổ chức lễ động thổ tuyến đường sắt nằm gần dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, với vận tốc thiết kế 350 km/h, dự án sẽ mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp đường sắt hiện đại tại Việt Nam. Khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển giao thông vận tải quốc gia, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho TPHCM theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh và thịnh vượng dựa trên công nghệ và tri thức.

Lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ (Ảnh: Q.Huy).

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có điểm đầu tại phường Bến Thành và điểm cuối tại khu đất 39ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ). Tuyến đường sắt được xây đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính hơn 54km, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng trục 17 tấn/trục.

Chủ đầu tư dự án cho biết, khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt sẽ giúp hành khách di chuyển từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ chỉ trong 13 phút, chỉ bằng thời gian uống một tách trà. Chủ đầu tư cam kết huy động đầy đủ năng lực công nghệ, nhân lực và quản trị, tuân thủ tuyệt đối tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và môi trường, tổ chức thi công trách nhiệm, chuyên nghiệp và minh bạch để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ động thổ dự án (Ảnh: Q.Huy).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, lễ động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh mới, không gian phát triển mới. Đây không chỉ là một dự án hạ tầng, mà còn là minh chứng của tinh thần đổi mới sáng tạo, vốn là truyền thống của quý báu của thành phố.

“Nhà đầu tư đã rất chủ động phối hợp với các sở, ngành, thành phố chuẩn bị, trình cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời gian ngắn. Điều này cũng cho thấy năng lực thực thi của chính quyền thành phố khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Nhà nước và khu vực tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nói.

Phối cảnh depot tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ (Ảnh: Q.Huy).

Lãnh đạo UBND TPHCM nhìn nhận, việc cam kết đưa dự án vào vận hành, khai thác vào năm 2028 là sự nỗ lực và cam kết rất lớn từ nhà đầu tư để thực hiện Dự án. Sự cam kết của nhà đầu tư là động lực để toàn thể hệ thống chính trị thành phố cùng nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện dự án đúng tiến độ.