Chuẩn bị bàn giao cầu Nhơn Trạch gần 7.000 tỷ đồng cho TPHCM

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Xây dựng thành phố chuẩn bị hồ sơ tiếp nhận công trình cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (dự án thành phần 1A Vành đai 3) theo đề nghị từ Bộ Xây dựng.

Công trình do Ban Quản lý dự án (PMU) Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, đến nay đã đưa vào khai thác. Theo chủ trương từ Bộ Xây dựng, đoạn tuyến này cùng toàn tuyến Vành đai 3 sẽ được giao cho UBND TPHCM quản lý, vận hành.

Cầu Nhơn Trạch nối TPHCM với Đồng Nai, thuộc dự án thành phần 1A Vành đai 3 đã hoàn thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với PMU Mỹ Thuận, Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện kiểm kê, phân loại, xác định giá trị tài sản hình thành sau đầu tư của dự án thành phần 1A.

Trên cơ sở kết quả kiểm kê, PMU Mỹ Thuận sẽ lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản cho địa phương theo quy định. Hồ sơ bao gồm tờ trình đề nghị giao UBND TPHCM quản lý tuyến đường; danh mục tài sản đề nghị điều chuyển; biên bản kiểm kê, phân loại tài sản...

Sau đó, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng giao UBND TPHCM quản lý, khai thác đoạn tuyến cầu Nhơn Trạch đồng bộ với toàn tuyến Vành đai 3 TPHCM.

Song song với việc bàn giao công trình cho TPHCM, PMU Mỹ Thuận cũng đang chuẩn bị phương án nâng thiết kế cầu Nhơn Trạch từ đường cấp III đồng bằng lên chuẩn cao tốc, đồng thời tăng vốn dự án thêm 2.288 tỷ đồng.

Theo phương án điều chỉnh được PMU Mỹ Thuận đề xuất, chủ đầu tư sẽ xây dựng thêm một cầu mới đối xứng với cầu Nhơn Trạch hiện hữu để mở rộng mặt đường, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Trước đó, dự án cầu Nhơn Trạch và đường dẫn có tổng mức đầu tư 6.955 tỷ đồng, là mắt xích quan trọng trên tuyến Vành đai 3, nối TPHCM với Đồng Nai. Bộ Xây dựng đã phê duyệt tăng vốn dự án lên 9.243 tỷ đồng để nâng công trình đạt chuẩn cao tốc.