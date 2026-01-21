TPHCM sẽ có 5.000 trạm sạc, tủ đổi pin xe điện trong quý I

Thời gian qua, mật độ trạm sạc, tủ đổi pin xe điện tăng lên rõ rệt tại nhiều vị trí công cộng trên địa bàn TPHCM.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, Sở Xây dựng đã khảo sát từng vị trí lề đường, vỉa hè, công viên... để cùng doanh nghiệp làm thủ tục lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin.

Một cụm trạm sạc, tủ đổi pin xe điện đang được lắp đặt tại phường Vĩnh Hội (quận 4 cũ) (Ảnh: Ngọc Tân).

"Đến nay đã có hơn 300 trạm sạc, tủ đổi pin được lắp đặt. Do thành phố mới bắt đầu làm nên tốc độ chậm, nhưng từ bây giờ sẽ tăng tốc", ông An chia sẻ.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, đến hết tháng 3, TPHCM sẽ có 5.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe điện. Trong đó, cơ cấu bao nhiêu trạm sạc, bao nhiêu tủ đổi pin tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Đến hết tháng 6, số lượng trạm sạc, tủ đổi pin tại các vị trí công cộng sẽ tăng lên 10.000, sau đó tiếp tục mở rộng.

Ngoài ra, TPHCM cũng đang chuẩn bị thủ tục triển khai trạm sạc xe điện tại 19 bến, bãi xe buýt. Đây là các vị trí mà thành phố cho doanh nghiệp khai thác, sử dụng tài sản công nên phải có quy trình đấu thầu.

"Nếu thuận lợi, đến tháng 6, các trạm sạc ở bến xe, bãi đậu xe cũng sẽ được triển khai", ông Bùi Hòa An nói.

Trước đó, tháng 10/2025, khi được hỏi về việc thành phố sẽ đáp ứng hạ tầng trạm sạc xe điện cho người dân ra sao, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Hòa An hứa hẹn trong vòng 3 tháng tới, người dân sẽ thấy các trạm sạc mọc lên ở nhiều nơi.

Một trong những giải pháp để triển khai nhanh là việc cho phép doanh nghiệp lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin tại các vị trí công cộng như vỉa hè, công viên... với điều kiện không ảnh hưởng đến người đi bộ và mỹ quan đô thị.