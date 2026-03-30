TPHCM nghiên cứu xây 5 nút giao dọc xa lộ Hà Nội để giảm kẹt xe

UBND TPHCM vừa giao liên danh nhà đầu tư nghiên cứu, lập báo cáo khả thi dự án tăng cường năng lực thông hành trên xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo văn bản, dự án được liên danh Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM và Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM đề xuất với mục tiêu nâng cao năng lực khai thác trục giao thông cửa ngõ phía Đông, giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu đi lại.

Nút giao Trạm 2 trên tuyến xa lộ Hà Nội (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo nội dung đề xuất, nhà đầu tư sẽ cải tạo 5 nút giao dọc xa lộ Hà Nội (đường Võ Nguyên Giáp) với tổng vốn dự kiến 3.500 tỷ đồng. Mục tiêu là nâng cấp các nút giao từ đồng mức (phải dừng chờ đèn đỏ) sang khác mức nhằm giảm xung đột giao thông.

UBND TPHCM yêu cầu liên danh nhà đầu tư tự cân đối kinh phí để lập báo cáo nghiên cứu khả thi, không sử dụng ngân sách thành phố. Thời hạn hoàn thành hồ sơ là 12 tháng kể từ ngày ban hành văn bản.

Trường hợp hồ sơ không được cấp có thẩm quyền chấp thuận hoặc quá thời hạn nêu trên, đề xuất sẽ hết hiệu lực và nhà đầu tư tự chịu mọi chi phí, rủi ro phát sinh.

Thành phố cũng nhấn mạnh việc giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi không đồng nghĩa với chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được tổ chức theo đúng quy định pháp luật về PPP.

Sở Tài chính được giao chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, đồng thời tham mưu UBND TPHCM trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đầu tư. Các sở ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ quá trình nghiên cứu, bảo đảm tiến độ và chất lượng hồ sơ dự án.