Cuộc sống đảo lộn vì bị ghép hình là mẹ bé gái 16 tuổi nuôi 3 em ở Lâm Đồng

Ngày 29/3, phóng viên Dân trí trở lại thăm chị em Hà Thị Mỹ Hương, ở thôn Tân Đà, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng, sau nhiều ngày hoàn cảnh bé Hương nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ bạn đọc, nhà hảo tâm.

Nhiều người đến tận nơi thăm hỏi

Hà Thị Mỹ Hương tâm sự, sau khi báo Dân trí đăng bài kêu gọi, Hương cùng 3 em nhỏ nhận được sự thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất từ các nhà hảo tâm.

Nhiều quý nhân trao tiền tận tay, hỗ trợ với tổng giá trị khoảng 38 triệu đồng, cùng gạo, mì gói, nhu yếu phẩm. Ngoài ra, 4 chị em được tặng xe đạp điện, bàn ghế học tập, quần áo…

4 chị em Hà Thị Mỹ Hương dần ổn định cuộc sống (Ảnh: Minh Hậu).

“Cháu rất vui khi được các cô, các chú, mạnh thường quân ghé qua thăm hỏi, tặng quà, cho tiền. Thứ hai, các em đi học và con đi làm trở lại”, bé gái 16 tuổi chia sẻ.

Bị cắt ghép hình ảnh, thông tin sai sự thật

Theo lời của Hương, những ngày gần đây, mẹ của bé vẫn chưa về nhà với 4 chị em. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người dùng Facebook đã cắt ghép hình ảnh 4 chị em với người dì họ hàng xa là bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, rồi đăng thông tin sai sự thật về câu chuyện gia đình.

Bé gái 16 tuổi cho biết: “Một số người ghép hình ảnh của con và dì Lệ rồi đưa ra câu chuyện mẹ trở về sau khi thấy con nhận hơn 3,2 tỷ đồng tiền hỗ trợ. Việc này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 4 chị em chúng con và dì Lệ”.

Trong chiều 29/3, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ cũng cho biết, cuộc sống của bà bị đảo lộn, bị đe dọa khi nhiều trang mạng xã hội cắt ghép hình ảnh của bà, đăng thông tin sai sự thật.

Theo bà Lệ, nhiều người dùng mạng xã hội đăng hình ảnh bà cùng 4 cháu nhỏ kèm các nội dung như "người mẹ đã trở về sau khi nghe tin 4 chị em nhận được hơn 3,2 tỷ đồng", "mẹ về đúng lúc quá, hơn 3,2 tỷ đồng luôn đó", "còn tiền bạc còn mẫu tử, hết cơm gạo hết mẹ con"...

Hình ảnh kèm thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Ngọc Tân).

Bà Lệ chia sẻ: “Một số người dùng mạng xã hội tưởng các thông tin, hình ảnh bị cắt ghép nói trên là sự thật nên đã bình luận với lời lẽ thiếu chuẩn mực. Việc này làm tôi rất buồn".

"Tôi lái xe máy chở rau ra chợ bán, bị một người lạ mặt chặn đường chửi bới, dọa đánh. Họ cho rằng tôi là mẹ đã bỏ 4 đứa nhỏ ra đi nhưng rồi trở về khi biết tin các cháu được hỗ trợ tiền", bà Lệ nói.

Theo bà Lệ, những ngày qua, bà tiếp tục ghé thăm, chăm sóc cho 4 cháu nhỏ. Số tiền các nhà hảo tâm quyên góp cho 4 cháu nhỏ, bà cùng Hương kiểm đếm, nhờ đại diện cơ quan chức năng quản lý để đảm bảo an toàn, minh bạch.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, người họ hàng xa là điểm tựa của 4 cháu nhỏ trong thời gian mẹ các cháu rời đi (Ảnh: Minh Hậu).

Liên quan hoàn cảnh bé Hương nuôi 3 em nhỏ, báo Dân trí đã thông tin bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ là bà con họ hàng xa, điểm tựa duy nhất của 4 cháu nhỏ khi mẹ các cháu rời đi. Ngôi nhà 4 cháu nhỏ tá túc cũng là công trình của bà Lệ. Hàng ngày, bà vẫn thường lui tới chăm nom, hỗ trợ các cháu nhỏ.

Về thông tin người mẹ của 4 chị em, chính quyền địa phương xã Tân Hội cho biết đã xác định được nơi ở, nơi làm việc của bà và đang thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo an toàn.

Hà Thị Mỹ Hương là nhân vật trong bài viết "Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ" đăng trên báo Dân trí. Sau gần 19 giờ đăng tải (5h30-23h59), hoàn cảnh bé Hương nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ từ bạn đọc với tổng số tiền 3.296.224.393 đồng.

Nụ cười rạng rỡ trở lại trên gương mặt bé Hà Thị Mỹ Hương (Ảnh: Minh Hậu).

Bé Hà Thị Mỹ Hương là con của anh Hà Văn Ót (SN 1985, quê ở Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị Yến Hà (SN 1981, quê ở Quảng Ngãi). Nhiều năm trước, vợ chồng anh Ót đến lưu trú tại thôn Tân Đà, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng, làm nghề phu hồ và trồng rau mưu sinh. Năm 2023, anh Ót bị tai nạn giao thông, qua đời, để lại vợ cùng 4 người con nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Yến Hà sau đó một mình lao động, nuôi 4 con thơ. Hoàn cảnh khó khăn khiến chị rơi vào tình trạng trầm cảm, thay đổi tính cách rồi cuối năm 2025 chị rời bỏ các con. Kể từ đó đến nay, Hà Thị Mỹ Hương một mình gánh trọng trách làm cha, làm mẹ, làm chị của 3 em nhỏ là Hà Thị Hoa (SN 2014), Hà Văn Thọ (SN 2017), Hà Thị Vân (SN 2021).