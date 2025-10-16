TPHCM ấn định thời gian hoàn thành mở rộng xa lộ Hà Nội
(Dân trí) - Sau 15 năm dang dở, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội (TPHCM) sắp được tái khởi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Thông tin trên được ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, nêu tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, chiều 16/10.
Ông Đỗ Diệp Gia Hợp cho biết, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội (quốc lộ 1) do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) làm chủ đầu tư. Do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp này đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án, dự kiến tái khởi công và hoàn thành toàn bộ vào năm 2027.
Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội có tổng chiều dài 15,7 km, kéo dài từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn. Quy mô mở rộng 12-16 làn xe với tổng kinh phí hơn 4.900 tỷ đồng.
Chủ đầu tư chia dự án làm 3 đoạn xây dựng. Đoạn 1 từ cầu Sài Gòn đến nút giao Bình Thái; đoạn 2 từ nút giao Bình Thái đến nút giao Trạm 2; đoạn 3 từ nút giao Trạm 2 đến Tân Vạn.
Theo kế hoạch ban đầu, dự án phải hoàn thành trong vòng 36 tháng kể từ khi bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, hiện nay mới có đoạn 1 và đoạn 2 cơ bản hoàn thành; đoạn 3 còn dang dở.
Đoạn 3 (từ nút giao Trạm 2 đến Tân Vạn) dài 4,2km, rộng 113m, nhiều vị trí chưa thể thi công do chưa giải phóng xong mặt bằng. Trước đây, đoạn này giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương cũ nên có sự chênh lệch về giá bồi thường.
Ngoài ra, trên toàn dự án mở rộng xa lộ Hà Nội vẫn còn một số vị trí chưa thể hoàn tất thi công do vướng mặt bằng.
Tại buổi họp báo, ông Đỗ Diệp Gia Hợp cho biết, dự án mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2) đang được lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát và bảo hiểm công trình, dự kiến hoàn tất trong tháng 10.
Sắp tới, từ ngày 25 đến 27/10, Ban Giao thông TPHCM trình Sở Xây dựng phê duyệt phương án phân luồng giao thông đường bộ và đường thủy phục vụ thi công.
Dự kiến, dự án được khởi công vào cuối tháng 10, thi công hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng trong tháng 12/2026.