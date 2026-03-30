Xã ở TPHCM họp dân bàn chuyện thu hồi đất làm đường Vành đai 4

Ngày 30/3, UBND xã Châu Đức tổ chức họp với các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi để triển khai dự án đường Vành đai 4 TPHCM, đoạn đi qua địa bàn xã.

Tại buổi làm việc, chính quyền địa phương đã thông tin cụ thể về dự án thành phần 1-1 (bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên) đoạn từ ngã từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức.

Người dân nêu ý kiến tại buổi làm việc với UBND xã Châu Đức (Ảnh: UBND xã Châu Đức).

Dự án do Ban Giao thông TPHCM làm chủ đầu tư với tổng diện tích đất thu hồi gần 300.000m2. Đoạn qua địa bàn xã Châu Đức do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã thực hiện bồi thường, tái định cư.

Đại diện UBND xã Châu Đức và các đơn vị liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến chính sách bồi thường, tái định cư và lộ trình thực hiện dự án. Nhiều ý kiến, kiến nghị của các hộ dân được ghi nhận, làm rõ ngay tại cuộc họp.

Dự án Vành đai 4 TPHCM đi qua địa bàn xã Châu Đức (Đồ họa: Ngọc Tân).

Lãnh đạo UBND xã Châu Đức khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, xử lý các vướng mắc phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định.

Đồng thời, địa phương mong muốn người dân đồng thuận, chia sẻ để dự án được triển khai thuận lợi, góp phần phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội địa phương.