Xã ở TPHCM họp dân bàn chuyện thu hồi đất làm đường Vành đai 4
(Dân trí) - UBND xã Châu Đức (TPHCM) đã lắng nghe ý kiến, giải đáp thắc mắc của người dân về công tác thu hồi đất để làm đường Vành đai 4.
Ngày 30/3, UBND xã Châu Đức tổ chức họp với các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi để triển khai dự án đường Vành đai 4 TPHCM, đoạn đi qua địa bàn xã.
Tại buổi làm việc, chính quyền địa phương đã thông tin cụ thể về dự án thành phần 1-1 (bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên) đoạn từ ngã từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức.
Dự án do Ban Giao thông TPHCM làm chủ đầu tư với tổng diện tích đất thu hồi gần 300.000m2. Đoạn qua địa bàn xã Châu Đức do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã thực hiện bồi thường, tái định cư.
Đại diện UBND xã Châu Đức và các đơn vị liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến chính sách bồi thường, tái định cư và lộ trình thực hiện dự án. Nhiều ý kiến, kiến nghị của các hộ dân được ghi nhận, làm rõ ngay tại cuộc họp.
Lãnh đạo UBND xã Châu Đức khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, xử lý các vướng mắc phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định.
Đồng thời, địa phương mong muốn người dân đồng thuận, chia sẻ để dự án được triển khai thuận lợi, góp phần phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội địa phương.
Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài 159km, đi qua 3 địa phương gồm TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 120.400 tỷ đồng.
Dự án được chuẩn bị đầu tư từ năm 2025, hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029. Các dự án thành phần đầu tư theo hình thức BOT được áp dụng cơ chế bảo đảm đầu tư, cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu theo quy định.
Đầu tháng 3, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng phải khẩn trương thẩm định và phê duyệt báo cáo khả thi dự án Vành đai 4 TPHCM; hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để bảo đảm mục tiêu khởi công dự án vào ngày 19/5.