TPHCM được giao quản lý cầu Nhơn Trạch

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định giao UBND TPHCM quản lý hạng mục cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (dự án thành phần 1A) thuộc Vành đai 3 TPHCM.

Theo quyết định, việc bàn giao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh và phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực của địa phương.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, tài liệu và số liệu tài sản bàn giao, đồng thời khẩn trương thực hiện quyết toán dự án làm cơ sở xác định nguyên giá tài sản.

Cầu Nhơn Trạch nối TPHCM với Đồng Nai, thuộc dự án thành phần 1A Vành đai 3 đã hoàn thành (Ảnh: Ngọc Tân).

UBND TPHCM có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì đoạn tuyến theo đúng mục đích được giao; bảo đảm quy mô, cấp công trình phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ và kết cấu hạ tầng đã được phê duyệt.

Thành phố cũng phải bảo đảm nguồn lực nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến theo quy hoạch mạng lưới đường bộ, bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ với các tuyến đường trong khu vực.

Trên tuyến Vành đai 3 TPHCM, dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch có chiều dài hơn 8km, điểm đầu giao với tỉnh lộ 25B, điểm cuối giao với cao tốc TPHCM - Long Thành. Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng; hạng mục chính là cầu Nhơn Trạch kết nối TPHCM với Đồng Nai.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã đề nghị và được các địa phương thống nhất giao toàn tuyến Vành đai 3 TPHCM cho TPHCM quản lý, vận hành. Việc bàn giao dự án thành phần 1A từ Bộ Xây dựng cho UBND TPHCM cũng nằm trong kế hoạch trên.