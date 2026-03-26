Nhiều đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được lắp tường chống ồn

Ngày 26/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4 và hoàn thiện, khai thác trong năm 2026.

Dự án thành phần 1 dài 16km, phạm vi từ Biên Hòa đến nút giao Long Thành. Trong đó, 4,7km được lắp tường chống ồn do đi qua khu vực đông dân cư và cơ sở tôn giáo. Đây cũng là dự án thành phần có hạng mục tường chống ồn dài nhất.

Tường chống ồn cao 4,05m tính từ mặt đường, gồm phần tấm chống ồn cao 3,05m đặt trên bệ bê tông cốt thép cao 1m, sử dụng vật liệu hấp thụ âm, chịu được các điều kiện thời tiết.

Tường chống ồn được nhà thầu thi công hoàn thiện trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại dự án thành phần 2 (từ nút giao Long Thành đến ranh giới Đồng Nai - TPHCM), Ban Quản lý dự án 85 cũng cho lắp hơn 600m tường chống ồn ở khu vực dân cư và chùa Long Phước Thọ. Dự án thành phần 3 (đoạn còn lại) cũng có khoảng 500m tường chống ồn tại nút giao Hội Bài - Châu Pha.

Việc bố trí tường chống ồn tuân theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trong đó quy định ngưỡng tối đa theo từng khu vực. Các vị trí nhạy cảm như cơ sở y tế, trường học, nhà trẻ, cơ sở tôn giáo có yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt hơn khu dân cư thông thường.

Trong 3 dự án thành phần nêu trên, chủ đầu tư dự kiến thông xe tạm dự án thành phần 2 và 3 (tổng chiều dài 37km) vào cuối tháng 3.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Khi hoàn thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, tăng liên kết sân bay Long Thành, rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến Vũng Tàu từ khoảng 120 phút xuống còn 70 phút.