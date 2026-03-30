Ra mắt ban lãnh đạo TPHCM nhiệm kỳ mới

Ngày 30/3, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ nhất, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thực hiện công tác nhân sự đối với các chức danh chủ chốt của bộ máy. Trong đó, HĐND TPHCM đã bầu ra các lãnh đạo HĐND và UBND nhiệm kỳ mới.

Trong đó, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tại kỳ họp (Ảnh: Hữu Khoa).

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh (SN 1972) quê quán tại tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM), có trình độ Kỹ sư điện, Cử nhân chính trị, Thạc sĩ kinh tế.

Trước năm 2019, ông kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương, từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một cũ, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2021, ông là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương. Giai đoạn từ tháng 7/2021 đến 1/2025, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, từ 1/7/2025 đến nay, ông được chỉ định làm Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X.

Ban lãnh đạo HĐND TPHCM và các trưởng các ban thuộc HĐND ra mắt tại kỳ họp (Ảnh: Hữu Khoa).

Các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 là ông Nguyễn Văn Thọ; ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng. So với thời điểm trước khi diễn ra kỳ họp, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của HĐND TPHCM không có biến động.

Đối với khối UBND TPHCM, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026, tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hữu Khoa).

Chủ tịch UBND TPHCM (SN 1968) quê quán tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh), có trình độ Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước năm 2019, ông công tác lâu năm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường tại địa phương, từng giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh cũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh).

Từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2020, ông giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An; sau đó được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XI và Chủ tịch HĐND tỉnh. Tháng 2/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026; đến 1/7/2025, ông tiếp tục được chỉ định đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND TPHCM mới sau khi hợp nhất TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 là ông Nguyễn Lộc Hà; ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy.

Ban lãnh đạo UBND TPHCM và các Ủy viên UBND thành phố ra mắt tại kỳ họp (Ảnh: Hữu Khoa).

So với trước thời điểm diễn ra kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ I, khóa XI, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của UBND TPHCM có thay đổi. Cụ thể, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, không còn trong danh sách giới thiệu tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.