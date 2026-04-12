TPHCM giao nhiệm vụ triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
(Dân trí) - UBND TPHCM đề nghị khẩn trương triển khai công việc sau khi Quốc hội và Chính phủ cho phép tách khâu giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành dự án độc lập để địa phương thực hiện.
UBND TPHCM vừa chỉ đạo triển khai nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về việc cho phép tách khâu giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành các dự án độc lập.
Theo đó, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện nội dung thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ; tuân thủ quy định pháp luật.
Về tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải định kỳ (trước ngày 20 hàng tháng) báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi chung.
Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển mạng lưới đường sắt) giữ vai trò đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai; định kỳ báo cáo UBND TPHCM.
Trước đó, ngày 6/4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 98/NQ-CP triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành các dự án độc lập.
Theo Nghị quyết 98/NQ-CP, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ được chia thành 17 dự án độc lập. Trong đó, dự án lớn nhất (xây dựng tuyến đường sắt) do Bộ Xây dựng quyết định đầu tư; một dự án di dời công trình điện lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện và 15 dự án giải phóng mặt bằng do 15 tỉnh, thành phố có dự án đi qua làm chủ đầu tư.
Trước đó, UBND TPHCM đã giao nhiệm vụ chủ đầu tư và chuẩn bị quỹ đất khoảng 6ha tại khu tái định cư Long Bửu để phục vụ di dời khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Thành phố cũng đã kiến nghị Bộ Tài chính bố trí 10.800 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương trong năm 2026 để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong quá trình giải phóng mặt bằng.