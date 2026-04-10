Nguyên giám đốc bệnh viện ở TPHCM bị tai nạn tử vong

Liên quan đến vụ người đàn ông bị xe tông tử vong ở TPHCM 3 ngày chưa có người thân, ngày 10/4, Công an TPHCM đã xác định được danh tính của nạn nhân.

Nạn nhân là ông Đinh Thanh Hưng (65 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Hòa, TPHCM). Ông Hưng là Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII, nguyên Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú cũ, TPHCM.

Thi thể nạn nhân tại hiện trường sáng 5/4 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, thi thể ông Hưng đã được cơ quan điều tra bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cuối tháng 4/2022, ông Hưng nghỉ hưu và sinh sống cùng gia đình tại căn nhà trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (phường Tân Sơn Hòa).

Theo gia đình, thỉnh thoảng ông Hưng đi chơi vài ngày mới về, nên lần này gia đình vẫn nghĩ ông đi như thường lệ.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 3h ngày 5/4, ông Hưng chạy xe máy và bị ngã trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ), phường Dĩ An, đoạn trước bến xe Lam Hồng.

Người dân đã hỗ trợ dắt xe, dìu nạn nhân vào lề. Sau đó, ông Hưng đi bộ vào làn ô tô và nghi bị một phương tiện tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, chiếc xe liên quan đã rời khỏi hiện trường. Công an đang tiếp tục điều tra.