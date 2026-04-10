Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh trang phục công chức thuế

Hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu của công chức thuế vừa được Bộ Tài chính gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Cơ cấu tổ chức của Cục Thuế (trước đây là Tổng cục thuế) thay đổi từ 1/3/2025 và tiếp tục thay đổi để đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025 dẫn đến cấp hiệu ngành thuế trang bị cho các chức danh lãnh đạo trước đây không còn phù hợp.

Lãnh đạo Cục Thuế, Bộ Tài chính trao đổi thông tin tại một cuộc họp báo mới đây (Ảnh: Cục Thuế).

Bộ Tài chính nhận định, kiểu dáng một số loại trang phục như lễ phục, áo quần xuân - hè, áo quần thu - đông, áo chống rét cần điều chỉnh phù hợp, tạo sự thoải mái cho công chức trong quá trình sử dụng cũng như đảm bảo tính thẩm mỹ, thời trang theo xu hướng hiện nay.

Theo dự thảo, phù hiệu công chức thuế có hình tròn, đường kính 3,8cm (đối với nam), 2,8cm (đối với nữ) làm bằng kim khí. Mặt trước nền chìm sơn đỏ, xung quanh có đường viền, hai bên có hai bông lúa; 1/3 trên có ngôi sao 5 cánh, phía dưới có hình bánh xe, chính giữa có chữ “Thuế Nhà nước” dập nổi mạ màu vàng và một dải nơ phía dưới.

Phù hiệu công chức thuế được gắn vào mặt phía trước mũ kê-pi (đối với nam) và mũ mềm (đối với nữ) bằng đai ốc và ren.

Phù hiệu công chức thuế theo dự thảo nghị định (Ảnh: Phùng Minh).

Cấp hiệu công chức thuế thể hiện vị trí, chức vụ của công chức trong cơ quan thuế các cấp, được gắn trên vai áo, có hình chữ nhật.

Cấp hiệu lãnh đạo Cục Thuế có nền màu vàng da cam, xung quanh có viền lé màu đỏ. Từ phần đầu trên cấp hiệu (phía đầu vát nhọn) đến phần đầu dưới cấp hiệu (đầu hình chữ nhật) lần lượt có cúc cấp hiệu, sao cấp hiệu lãnh đạo, biểu tượng cấp hiệu.

Trong đó, cấp hiệu của Cục trưởng Cục Thuế có 2 sao màu vàng, Phó Cục trưởng có 1 sao màu vàng.

Trang phục công chức thuế theo dự thảo nghị định gồm: Lễ phục, áo quần xuân hè, áo quần thu đông, áo sơ mi mặc bên trong, áo lễ phục mùa đông, áo sơ mi thu đông, áo chống rét, mũ, giấy, dây thắt lưng, cà vạt, tất chân, cành tùng.

Nghị định này dự kiến có hiệu lực thi hành từ 1/7. Phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu công chức thuế đã trang bị, cấp phát từ ngày 30/6/2026 trở về trước còn phù hợp được đề xuất tiếp tục quản lý, sử dụng.

Lễ phục mùa hè của công chức thuế theo đề xuất của Bộ Tài chính (Ảnh: Phùng Minh).

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, năm 2020 đã thực hiện may sắm phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu cho khoảng 34.000 công chức, viên chức ngành thuế; khoảng 457.200 sản phẩm quần áo, 371.800 sản phẩm phụ kiện (mũ, cà vạt, giầy, tất chân, dây lưng, phù hiệu, cấp hiệu, biển tên, cành tùng) với giá trị may sắm khoảng 409 tỷ đồng.

Năm 2021 thực hiện may sắm phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu cho khoảng 36.000 công chức, viên chức; trên 236.000 sản phẩm quần áo, 142.400 sản phẩm phụ kiện với giá trị khoảng 155 tỷ đồng.

Tương tự, năm 2022 thực hiện may sắm cho 36.000 công chức, viên chức; trên 381.000 sản phẩm quần áo, 151.800 sản phẩm phụ kiện, giá trị may sắm 308 tỷ đồng.

Năm 2024 giá trị may sắm khoảng 252 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2023-2024 còn may sắm trang phục theo tiêu chuẩn cho 1.400 lao động hợp đồng (không bao gồm nhân viên bảo vệ), khoảng 12.000 sản phẩm quần áo, 8.200 sản phẩm phụ kiện, giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Tới năm 2025 đã thực hiện may sắm phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu cho 28.000 công chức, viên chức, khoảng 114.300 sản phẩm quần áo, 112.300 sản phẩm phụ kiện với giá trị 80 tỷ đồng.

Đồng thời cũng thực hiện may sắm trang phục cho 1.000 lao động hợp đồng (không bao gồm nhân viên bảo vệ), khoảng 4.500 sản phẩm quần áo, 4.200 sản phẩm phụ kiện, tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng.