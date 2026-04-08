Lãnh đạo TPHCM yêu cầu khởi công đường sắt kết nối Long Thành vào tháng 6

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo liên quan đến các dự án giao thông đường bộ, trong đó có các tuyến đường sắt đô thị và đường sắt kết nối TPHCM với sân bay Long Thành.

Lãnh đạo thành phố đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND TPHCM, tập trung nguồn lực, đôn đốc và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm các mốc tiến độ.

Trong đó, dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cần hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai thác trước ngày 30/6.

Công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương, và đưa vào vận hành trong năm 2030.

Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, các đơn vị khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án, đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án trước ngày 30/4.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, phấn đấu khởi công trước ngày 30/6.

Trước đó, UBND TPHCM cho biết, một số nhiệm vụ trọng tâm chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Trong đó có việc thành lập hội đồng thẩm định, thành lập tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, phương án tuyến công trình, danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT...

Do đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM nếu để tiếp tục chậm trễ.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các chỉ đạo về xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành. Các vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền cần được báo cáo UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo.