Lãnh đạo TPHCM yêu cầu khởi công đường sắt kết nối Long Thành vào tháng 6
(Dân trí) - Chủ tịch TPHCM đề nghị đẩy tiến độ, khởi công đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 30/6. Đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm của Metro số 2 cần đảm bảo điều kiện khởi công trước ngày 30/4.
Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo liên quan đến các dự án giao thông đường bộ, trong đó có các tuyến đường sắt đô thị và đường sắt kết nối TPHCM với sân bay Long Thành.
Lãnh đạo thành phố đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND TPHCM, tập trung nguồn lực, đôn đốc và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm các mốc tiến độ.
Trong đó, dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cần hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai thác trước ngày 30/6.
Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương, và đưa vào vận hành trong năm 2030.
Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, các đơn vị khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án, đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án trước ngày 30/4.
Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, phấn đấu khởi công trước ngày 30/6.
Trước đó, UBND TPHCM cho biết, một số nhiệm vụ trọng tâm chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Trong đó có việc thành lập hội đồng thẩm định, thành lập tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, phương án tuyến công trình, danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT...
Do đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM nếu để tiếp tục chậm trễ.
Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các chỉ đạo về xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành. Các vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền cần được báo cáo UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo.
Ngày 13/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm có chuyến thăm, làm việc và chỉ đạo tại công trường dự án sân bay Long Thành.
Căn cứ kết luận của Tổng Bí thư, Chính phủ đã giao UBND TPHCM và tỉnh Đồng Nai khẩn trương cập nhật, điều chỉnh bổ sung quy hoạch hai địa phương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch liên quan, đặc biệt là các quy hoạch trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Hai địa phương cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và Metro Suối Tiên - Long Thành trong năm 2026.
Đồng thời, hai địa phương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách và logistics liên vùng ngay tại khu vực sân bay trong năm 2026; hướng tới hình thành "Thành phố sân bay Long Thành".