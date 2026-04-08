Điểm danh nhà thầu chậm tiến độ ở dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

Theo báo cáo của Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành đang đối mặt với tình trạng chậm tiến độ tại một số gói thầu xây lắp sau hơn 7 tháng thi công (khoảng 40% thời gian hợp đồng).

Dù các đơn vị đã có nỗ lực huy động nhân sự và thiết bị, kết quả thực tế cho thấy sự phân hóa về năng lực thực hiện giữa các thành viên trong liên danh nhà thầu.

Hạng mục mở rộng cầu Long Thành trên cao tốc TPHCM - Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại gói thầu XL01, đoạn từ km4 đến km13+900 (bao gồm cầu Long Thành), Công ty Khang Nguyên bị xác định là đơn vị chậm tiến độ trong thời gian dài. VEC cùng tư vấn giám sát đã đưa ra nhiều văn bản cảnh cáo và đang thực hiện giám sát thường xuyên đối với nhà thầu này.

Trong cùng gói thầu, các đơn vị như Tập đoàn Đèo Cả và Phương Thành cũng đang ghi nhận tiến độ chậm so với kế hoạch tổng thể và buộc phải triển khai các biện pháp bù đắp khối lượng trong thời gian tới.

Tính đến nay, giá trị thực hiện lũy kế của toàn gói XL01 đạt 37,25% giá trị hợp đồng, thấp hơn so với kế hoạch đề ra là 40,71%.

Tại gói thầu XL02, đoạn từ km13+900 đến km25+920, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn cũng bị điểm danh là nhà thầu chậm tiến độ kéo dài. Đơn vị này mới chỉ thực hiện được khoảng 30,1% giá trị phần việc được giao, trong khi kế hoạch yêu cầu đạt 48%.

Ngoài ra, hai nhà thầu khác trong liên danh là Thăng Long và Vinaconex cũng chưa đáp ứng được mục tiêu tiến độ chung. Tổng giá trị thực hiện thực tế của gói XL02 hiện chỉ đạt 30%, chậm hơn 17% so với kế hoạch theo bảng tiến độ thi công.

Trái ngược với tình trạng trên, Công ty 368 và Trung Chính đang là những nhà thầu duy trì được nhịp độ thi công đáp ứng hoặc vượt mức kế hoạch.

Để khắc phục tình trạng chậm trễ, VEC đã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ hàng tuần nhằm xác định nguyên nhân và yêu cầu các nhà thầu chậm trễ khẩn trương huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết mùa khô để bù lại khối lượng thiếu hụt.

Bên cạnh yếu tố năng lực nhà thầu, dự án cũng đang gặp khó khăn ở khâu giải phóng mặt bằng và tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu đất đắp, đá các loại.

Chủ đầu tư đang kiến nghị các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng sạch để bàn giao toàn bộ trong tháng 4, nhằm đảm bảo mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm 2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo về công trình xây dựng khẩn cấp.