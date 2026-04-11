Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhiều thi thể bị cháy trong căn nhà cấp 4

Ngày 11/4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 4 người cùng gia đình chết cháy trong căn nhà cấp 4.

“Nhận định sơ bộ ban đầu cho thấy khả năng 1 trong 4 nạn nhân có ý định tự sát. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đang được điều tra, làm rõ”, Thiếu tướng Lê Quang Nhân thông tin.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công Sơn).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 4h ngày 10/4, người dân nghe tiếng nổ lớn kèm khói bốc lên trong căn nhà của bà T.T.Đ. (thôn Chánh Hòa). Sau đó, nhiều thi thể bị cháy, lẫn trong đống tro than đã được phát hiện.

Theo báo cáo ban đầu, lúc 14h50 ngày 10/4, Công an xã Cát Tiến nhận được nguồn tin về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân do quần chúng nhân dân cung cấp.

Công an xã Cát Tiến cho biết nội dung nguồn tin vào lúc 14h ngày 10/4, ông Trần Quốc Thiện (69 tuổi, trú thôn Chánh Hòa) phát hiện tại nhà em gái ruột là bà T.T.Đ. (63 tuổi) có nhiều người tử vong.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: bà T.T.Đ.; chị T.T.C. (37 tuổi, con ruột bà Đ.); 2 con chị C. là cháu N.X.H. và N.X.H. (cùng 15 tuổi, đang học lớp 9).

Xét thấy vụ chết người nêu trên chưa rõ nguyên nhân, Công an xã Cát Tiến đã báo cáo, đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra theo quy định.

Công an tỉnh Gia Lai phối hợp lực lượng xã Cát Tiến có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.