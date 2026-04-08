Đội quân khoan thăm dò lòng đất dọc tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương

Những ngày qua, dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh (TPHCM) xuất hiện hàng loạt lô cốt giữa lòng đường. Qua tìm hiểu, đây là các điểm khoan thăm dò địa chất để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Lô cốt được dựng lên ở cả những giao lộ đông đúc, phần nào ảnh hướng đến việc đi lại của người dân.

Theo yêu cầu kỹ thuật, các mũi khoan thăm dò phải đạt độ sâu từ 45m, có mũi sâu đến 105m (tại các vị trí nhà ga ngầm). Với hố khoan 105m, tổ máy phải dựng rào chắn trong 4-5 ngày mới khoan xong. Ngay sau khi mũi khoan hoàn tất, hàng rào và toàn bộ máy móc lại được di dời đến các điểm khoan tiếp theo.

Tại điểm khoan thăm dò gần nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai, anh Nguyễn Tấn Đạt (nhân viên kỹ thuật) đang tỉ mỉ gom từng mẫu đất vào các túi nhỏ. Mũi khoan cứ xuống sâu thêm vài mét, anh lại lấy mẫu một lần. Kết quả phân tích các mẫu đất được thu gom sẽ là dữ liệu phục vụ công tác thi công tuyến đường tàu điện ngầm.

Theo ghi nhận, dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh có khoảng 15 tổ máy khoan đang hoạt động. Có những tốp thợ được huy động từ miền Bắc vào TPHCM trong bối cảnh nhu cầu phục vụ dự án tăng đột biến.

Các công nhân, kỹ sư làm việc 8 tiếng ngoài trời trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm tại TPHCM. Nhiệt độ vào đầu giờ chiều vượt ngưỡng 37 độ C. Dưới thời tiết khắc nghiệt, họ vẫn nỗ lực phục vụ dự án trọng điểm của thành phố

Trong ảnh là một máy khoan tự hành (có bánh xích để di chuyển) trên vỉa hè đường Trường Chinh.

Một điểm khoan thăm dò tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Đỗ Thị Lời.

Đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cho biết, đơn vị đã tiến hành khoan 200 mũi khảo sát và tiếp tục triển khai thêm 500 mũi để đánh giá cụ thể địa tầng, hoàn thiện bản vẽ thiết kế của dự án.

Trước đó, ngày 15/1, UBND TPHCM tổ chức lễ khởi công tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương. Công trình được đặt mục tiêu hoàn thành vào quý IV/2030.

Dự kiến, sau khi hoàn thành khoan thăm dò địa chất, dự án sẽ bước vào giai đoạn đào, thi công kết cấu ga ngầm và vận hành máy khoan ngầm TBM.