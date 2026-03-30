Thống nhất nghiên cứu bổ sung thêm ga đường sắt tốc độ cao qua Đồng Nai

Ngày 30/3, Văn phòng Bộ Xây dựng vừa có báo cáo kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Minh tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai tại Hà Nội về các dự án hạ tầng giao thông.

Theo đó, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thống nhất chủ trương nghiên cứu bổ sung một ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai (Km1459) vào hồ sơ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Việc bổ sung ga này nhằm tạo điều kiện tăng cường kết nối và khai thác hiệu quả quỹ đất, mở ra nhiều cơ hội phát triển đô thị và công nghiệp cho Đồng Nai; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông của tỉnh theo định hướng quy hoạch được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Núi Chứa Chan được UBND tỉnh Đồng Nai đưa vào quy hoạch làm du lịch sinh thái nằm gần vị trí quy hoạch ga Xuân Hòa (Ảnh: Hoàng Bình).

Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Thăng Long cùng các đơn vị liên quan, trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để khảo sát, nghiên cứu và đề xuất phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga cũng như giải pháp thiết kế công trình bảo đảm hiệu quả kinh tế - kỹ thuật.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn Đồng Nai dài khoảng 82km, được bố trí một ga hành khách trong khu vực sân bay Long Thành.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm một ga hành khách tại xã Xuân Hòa vào hồ sơ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo đề xuất, ga hành khách tại xã Xuân Hòa cách ga Long Thành khoảng 48km và cách ga Mương Mán (Km1393, tỉnh Lâm Đồng) khoảng 66km, bảo đảm khoảng cách để bố trí thêm một ga theo quy định, khoảng 50km.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, địa phương còn dư địa rất lớn để phát triển mô hình đô thị TOD - mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Trong đó, khu vực phía Đông tỉnh, đặc biệt tại các xã Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Hòa hiện chưa được bố trí ga hành khách trong quy hoạch dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Tuy nhiên, đây là khu vực có vị trí chiến lược, kết nối Đồng Nai với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ thông qua quốc lộ 1 và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Khu vực này cũng có nhiều tiềm năng phát triển đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ logistics.

Đặc biệt, trong tương lai, khu vực núi Chứa Chan, hồ Núi Le tại xã Xuân Lộc có thể phát triển mạnh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, khu vực còn có Khu công nghiệp Xuân Hòa tại xã Xuân Hòa với quy mô khoảng 485ha.