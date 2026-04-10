Công an phong tỏa hiện trường vụ nhiều thi thể bị cháy trong căn nhà cấp 4

Ngày 10/4, lãnh đạo Đảng ủy xã Cát Tiến (Gia Lai) cho biết Công an tỉnh Gia Lai đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc nhiều người tử vong trong căn nhà cấp 4 xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người dân nghe tiếng nổ lớn kèm dấu hiệu khói bốc lên trong căn nhà của bà T.T.Đ. (thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến). Khi vào nhà kiểm tra, người này phát hiện một số thi thể lẫn trong đống tro than.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp lực lượng xã Cát Tiến nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, khu vực nhà bà Đ. vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh theo dõi vụ việc.

Số lượng và danh tính người tử vong vẫn chưa được cơ quan chức năng thông tin. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.