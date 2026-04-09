3 cảng biển lớn ở TPHCM chờ thủ tục triển khai trong tháng 4

Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo UBND thành phố về kế hoạch tổ chức khởi công, động thổ 3 dự án cảng biển lớn nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Theo báo cáo, ba dự án gồm cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1), cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2) và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Cả 3 dự án đều được các chủ đầu tư đề xuất tổ chức khởi công, động thổ trong tháng 4.

Phối cảnh cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (Ảnh: Portcoast).

Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có quy mô 351,2ha, tổng vốn đầu tư khoảng 50.200 tỷ đồng, công suất thiết kế 11 triệu TEU/năm. Quy mô đầu tư giai đoạn 1 dự kiến gần 14.900 tỷ đồng, công suất 2 triệu TEU/năm. Chủ đầu tư đề xuất khởi công trước ngày 30/4.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Xây dựng, dự án hiện chưa hoàn tất các thủ tục quan trọng về đất đai, môi trường và xây dựng, hồ sơ nghiên cứu khả thi chưa đủ điều kiện thẩm định.

Vì vậy, việc khởi công toàn bộ dự án trong dịp 30/4 chưa bảo đảm cơ sở pháp lý và tiến độ. Chủ đầu tư chỉ có thể xem xét triển khai một số hạng mục chuẩn bị mặt bằng nếu đủ điều kiện.

Phối cảnh cảng Cái Mép Hạ (Ảnh: Portcoast).

Dự án cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư khoảng 8.361,6 tỷ đồng, bổ sung nhiều hạng mục cầu cảng tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT. Chủ đầu tư dự kiến tổ chức lễ động thổ vào ngày 17/4.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự án này đã có quyền sử dụng đất và được cơ quan chuyên ngành thỏa thuận thông số kỹ thuật chi tiết. Do đó, chủ đầu tư đáp ứng điều kiện tổ chức lễ động thổ theo thời gian nêu trên.

Trong khi đó, dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có quy mô lớn nhất với diện tích khoảng 571ha, tổng vốn đầu tư gần 128.900 tỷ đồng, công suất thiết kế 21 triệu TEU/năm. Chủ đầu tư đề xuất tổ chức lễ khởi động và công bố đối tác chiến lược vào ngày 30/4.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, liên danh nhà đầu tư vẫn đang trong quá trình thẩm định hồ sơ và chưa được chấp thuận chủ trương thực hiện dự án. Do đó, sự kiện chỉ có thể triển khai khi hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ thủ tục, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư nhằm bảo đảm điều kiện pháp lý cho các dự án trên. Đồng thời, thành phố xem xét chấp thuận chủ trương tổ chức các sự kiện khởi công, động thổ phù hợp với mức độ hoàn thiện hồ sơ của từng dự án.