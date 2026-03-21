TPHCM chỉ đạo khẩn vụ cao tốc chưa thể thông cả tuyến chỉ vì một cầu vượt

Liên quan việc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa thể thông đến cuối tuyến chỉ vì chờ cây cầu vượt trên địa bàn TPHCM, mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã có chỉ đạo.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng về phương án thông xe dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, lãnh đạo thành phố giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (Ban Hạ tầng đô thị - chủ đầu tư) khẩn trương phối hợp với UBND xã Châu Pha hoàn thành 2 cầu vượt ngang trên cao tốc để thông xe toàn tuyến.

Một cầu vượt ngang trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (địa phận TPHCM) chưa hoàn thành đường dẫn (Ảnh: M.P.).

Đơn vị quản lý dự án cần khẩn trương lấy ý kiến của Cục Cảnh sát giao thông về phương án tổ chức giao thông đường cao tốc để gửi Sở Xây dựng xem xét, phê duyệt trước ngày 25/3 theo quy định.

Đồng thời, Ban Hạ tầng đô thị phải hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và báo cáo Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để kiểm tra, chấp thuận, nhằm thông xe tuyến chính cao tốc thuộc dự án thành phần 3 trước ngày 31/3.

Lãnh đạo TPHCM cũng giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; sớm phê duyệt phương án tổ chức giao thông để đưa tuyến chính vào khai thác.

Trước đó, trong phương án thông xe trình Bộ Xây dựng, UBND TPHCM cho biết, phương tiện từ cao tốc TPHCM - Long Thành có thể rẽ sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đi về khu vực TP Bà Rịa cũ. Tuy nhiên, xe chưa thể chạy thông đến cuối tuyến.

Xe cộ đi vào cao tốc từ nút giao Long Thành chỉ được lưu thông 27,7km, đến nút giao Hội Bài - Châu Pha phải rẽ sang quốc lộ 51. Đoạn từ nút giao Hội Bài - Châu Pha đến nút giao quốc lộ 56 (cuối tuyến) chưa được lưu thông.

Cầu vượt ngang tại Km46 chưa hoàn thành, khiến đoạn cao tốc từ nút giao Hội Bài - Châu Pha đến cuối tuyến chưa thể thông (Đồ họa: Ngọc Tân).

Đối với chiều đường ngược lại (từ nút giao quốc lộ 56 đến nút giao Long Thành), phương tiện có thể lưu thông toàn tuyến dài 37,7km.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện chủ đầu tư cho biết, đoạn cao tốc từ nút giao Hội Bài - Châu Pha về Bà Rịa (cuối tuyến) dài khoảng 10km, đã hoàn thành toàn bộ phần tuyến chính.

Tuy nhiên, tại Km46, một cầu vượt ngang chưa hoàn thành, gây chia cắt đường đi của người dân. Trước việc bà con địa phương tụ tập phản đối, đơn vị thi công không thể đóng kín cao tốc, phải mở hàng rào ở một chiều đường cho xe cộ lưu thông.

Ngoài ra, một cây cầu vượt khác tại Km42 cũng chưa hoàn thành.