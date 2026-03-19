VEC đề nghị hoàn thiện thiết bị thu phí trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 19/3, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) liên quan đến phương án thu phí tạm trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khi đưa vào khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo VEC, để đủ điều kiện triển khai thu phí tạm cho dự án, trước hết cần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại khu vực tổ chức thu phí. Trong đó, các hạng mục như giá long môn, móng trụ, dầm treo và các cấu kiện liên quan phải được thi công hoàn chỉnh, đảm bảo sẵn sàng lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Đơn vị kỹ thuật lắp đặt camera trên giá long môn để thu phí không dừng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Đồng thời, các đơn vị phải đảm bảo điều kiện kỹ thuật để nhà thầu triển khai lắp đặt thiết bị ETC theo phương án đã thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình vận hành.

Cùng với đó, các điểm mở trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải được đóng toàn bộ, kể cả các nhánh đấu nối chưa được lắp đặt và vận hành trạm thu phí chính thức. Việc này nhằm kiểm soát chặt phương tiện ra vào, hạn chế tình trạng thất thoát doanh thu trong giai đoạn khai thác tạm.

Cũng theo VEC, phương án tổ chức giao thông tạm thời cũng cần được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với thực tế kết nối và khu vực bố trí thu phí. Các biển báo hiện hữu tại khu vực giá long môn phải được tháo dỡ hoặc di dời để tránh chồng chéo thông tin và tạo không gian lắp đặt thiết bị.

Trong văn bản, liên quan đến chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc bố trí một làn không thu phí tại trạm thu phí nút giao quốc lộ 51 trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm phục vụ kết nối sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, VEC cho hay, việc triển khai ở thời điểm hiện tại tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc.

Nguyên nhân là tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang trong quá trình mở rộng, đặc biệt khu vực nhánh C của trạm thu phí nút giao quốc lộ 51 bị ảnh hưởng do thi công, dẫn đến nguy cơ xung đột giao thông giữa các luồng xe.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, VEC đề nghị Ban Quản lý dự án 85 nghiên cứu bổ sung hệ thống phân luồng bằng vạch sơn, rào chắn, biển báo và dải phân cách cứng tại khu vực trước nhánh C.

Đồng thời, cần tổ chức phân làn bằng dải phân cách cứng từ trạm thu phí quốc lộ 51 đến nút giao Long Thành, nhằm ngăn chặn tình trạng phương tiện sau khi qua trạm rẽ sai hướng, gây thất thoát doanh thu hoặc mất an toàn giao thông. Trong phương án đề xuất, chỉ trong các tình huống đặc biệt, khẩn cấp để chống ùn tắc, các phương tiện từ nhánh C mới được phép kết nối sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và phải có sự điều tiết của lực lượng chức năng.