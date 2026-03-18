Lộ trình ô tô chạy trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 18/3, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai để xin ý kiến về phương án tổ chức phân luồng giao thông khi đưa vào khai thác tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ thông xe dự án theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án 85 báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, có ý kiến về một số giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phục vụ thông xe tuyến chính.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Đối với phương án tổ chức giao thông, khi khai thác đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành đến Vũng Tàu, sẽ cho các xe dưới 24 chỗ lưu thông. Đối với hướng lưu thông từ trung tâm TPHCM và Dầu Giây đi Vũng Tàu, sẽ có 2 lộ trình.

Lộ trình 1: Ô tô đi từ trung tâm TPHCM, Dầu Giây về đến nút giao quốc lộ 51 ra khỏi trạm thu phí, sau đó tiếp tục đi qua trạm thu phí hướng Long Thành - Dầu Giây để vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bằng làn đường bên phải (không có trạm kiểm soát thu phí) để đi Vũng Tàu.

Lộ trình 2: Xe đi từ trung tâm TPHCM, Dầu Giây về đến nút giao quốc lộ 51 ra khỏi trạm thu phí, sau đó đi vào đường Bưng Môn (cách đó 1,1 km) và rẽ phải vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đi Vũng Tàu.

Đối với hướng lưu thông từ Vũng Tàu đi trung tâm TPHCM và Dầu Giây, xe vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao quốc lộ 56, rồi rẽ phải để lên cầu vượt nhánh 1 tuyến T2 trái (đường vào sân bay Long Thành), tiếp tục rẽ phải vào đường nhánh N7 để đi Dầu Giây hoặc rẽ trái để đi về trung tâm TPHCM.

Về phương án tổ chức giao thông kết nối dân cư hai bên tuyến cao tốc, Ban Quản lý dự án 85 cho biết, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai chia cắt 3 xã Long Thành, Long Phước và Phước Thái ở hai bên đường. Việc kết nối hai bên cao tốc thông qua 5 cầu vượt ngang và 6 hầm chui.

Hiện, còn vị trí cầu vượt ngang Km25+780 (trên đường tỉnh 770B) và đường gom từ đường Phước Bình đến hầm chui cầu sông Vạc chưa thi công xong. Do đó, người dân ở hai khu vực này sẽ phải di chuyển theo đường gom đến các vị trí cầu vượt lân cận để băng qua cao tốc.

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự kiến đến ngày 30/3, toàn bộ hạng mục còn lại như kết cấu áo đường, hệ thống an toàn giao thông (biển báo, đèn chiếu sáng, sơn kẻ đường, hộ lan…) sẽ hoàn thành.

Trước đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TPHCM, Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực tổ chức thi công hoàn thành các gói thầu thuộc các dự án thành phần theo kế hoạch đề ra.

Các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, phương án tổ chức giao thông và báo cáo Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để đưa tuyến chính cao tốc các dự án vào khai thác trước ngày 31/3.