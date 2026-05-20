Bé gái 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán tử vong ở Đồng Nai

Ngày 20/5, Công an TP Đồng Nai đang điều tra vụ tai nạn khiến bé gái 15 tháng tuổi tử vong.

Chiều cùng ngày, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh nam tài xế trong khi lùi ô tô đã cán trúng một bé gái.

Theo nội dung clip, nam tài xế bước lên ô tô; một bé gái đi ra phía sau xe, nhưng tài xế không phát hiện. Sau đó, tài xế đã lùi xe và cán trúng bé gái.

Thời điểm bé gái đi sau đuôi xe nhưng tài xế không phát hiện (Ảnh: Cắt từ clip).

Lúc này, một người dân khác phát hiện và hô hoán. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong vì bị bánh xe cán qua người. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Vụ việc xảy ra vào sáng 19/5 tại phường Chơn Thành, TP Đồng Nai (khu vực tỉnh Bình Phước cũ). Nạn nhân tử vong là bé H.M.K. (SN 2025).

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra.