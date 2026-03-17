Đưa 37km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác tạm trước ngày 31/3

Ngày 17/3, Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, TPHCM và Ban quản lý dự án 85 liên quan đến kế hoạch khai thác hơn 37km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hơn 37km thuộc dự án thành phần 2 và 3 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TPHCM, Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực tổ chức thi công hoàn thành các gói thầu thuộc các dự án thành phần theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, khẩn trương phối hợp, làm việc với đơn vị liên quan (Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông…), hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, phương án tổ chức giao thông và báo cáo Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để đưa tuyến chính cao tốc các dự án vào khai thác trước ngày 31/3.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua xã Phước Thái, Đồng Nai đã hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Đối với dự án Thành phần 1, dài hơn 16km, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết cho khối lượng còn lại, tập trung, huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, vật liệu, tài chính nhằm sớm thi công hoàn thành, đưa tuyến chính vào khai thác trong quý II. Cùng với đó, có giải pháp xử lý đối với các đơn vị thi công không đảm bảo tiến độ.

Bộ Xây dựng đề nghị các Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục triển khai thi công hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí, công trình kiểm soát tải trọng xe của dự án, hoàn thành đồng bộ với các hạng mục của dự án, không làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức khai thác các dự án thành phần.

Với hạng mục nút giao Long Thành thuộc dự án Thành phần 2, Bộ Xây dựng đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo các nhà thầu thực hiện các thủ tục đưa vào khai thác tuyến kết nối T2 đồng bộ với dự án Thành phần 2. Phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 thống nhất điều chỉnh vị trí, phạm vi lắp đặt hàng rào cao tốc phù hợp hiện trạng, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, đảm bảo thi công hoàn thành trước ngày 30/3.

Bộ Xây dựng yêu cầu ACV sớm đưa tuyến kết nối T2 vào khai thác sau khi dự án Thành phần 2 và 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khai thác tạm (Ảnh: Hoàng Bình).

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Ban Quản lý dự án 85 căn cứ tiến độ hoàn thành các dự án, xây dựng, thống nhất phương án tổ chức thu phí tạm phù hợp với phương án tổ chức giao thông giai đoạn khai thác tạm được phê duyệt, không để thất thoát lãng phí.