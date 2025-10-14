TPHCM cần chắt chiu mọi điều kiện để phát triển đường sắt đô thị

Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bước vào phiên thảo luận tổ. Các đại biểu của thành phố bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc phát triển hạ tầng, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông của địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Tại tổ thảo luận số 1, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng rất lớn nhiệm vụ được giao cho các xã, phường. Đại biểu cần làm rõ cấp địa phương còn vướng mắc gì cần tháo gỡ về công tác quản lý, ngân sách và những vấn đề quan trọng khác.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên thảo luận tổ (Ảnh: Ban tổ chức).

"Các phường, xã chịu trách nhiệm đối với rất nhiều nhiệm vụ. Ví dụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nếu không hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án lớn", Bí thư Thành ủy TPHCM nêu.

Đối với vấn đề giao thông, người đứng đầu Đảng bộ thành phố cho rằng, nhiệm kỳ 2025-2030 là thời điểm thành phố cần phát triển mạnh mẽ, tối đa về đường sắt đô thị và phải chắt chiu mọi điều kiện để thực hiện. Đây là giải pháp gần như duy nhất để giải quyết vấn đề kẹt xe, ùn tắc giao thông.

"Để làm 12 tuyến đường sắt đô thị trong nhiệm kỳ này thì phường, xã phải đặc biệt chú trọng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, vì đây là yếu tố quyết định", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Tại tổ thảo luận số 3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận, giao thông là lĩnh vực rất quan trọng để thành phố thực hiện quy hoạch, định hướng phát triển. Theo ông Nguyễn Văn Được, TPHCM sẽ giải được bài toán về kẹt xe vào năm 2035 nếu quyết tâm, quyết liệt thực hiện các giải pháp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (Ảnh: Ban tổ chức).

Hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại sẽ tạo dư địa và cải thiện diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống người dân. Trong đó, việc phát triển giao thông xanh cũng là giải pháp để giảm ô nhiễm môi trường mà TPHCM cần tập trung thời gian tới.

Với hệ thống đường sắt đô thị, TPHCM đã hoàn thành tuyến đầu tiên và đang làm các tuyến còn lại. Từ khi Trung ương chấp thuận cơ chế tư nhân đầu tư đường sắt, TPHCM đã nhận được rất nhiều đề nghị từ nhà đầu tư đăng ký thực hiện các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn.

"Khi hệ thống đường bộ với các đường vành đai, đường đối ngoại và đường sắt đô thị được hoàn thành, TPHCM sẽ có hệ thống giao thông hiện đại. Với những giải pháp đang thực hiện, nếu không xảy ra những yếu tố bất ngờ thì đến năm 2035, TPHCM sẽ có được hệ thống giao thông đồng bộ", ông Nguyễn Văn Được nêu định hướng.

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo, định hướng về việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong số các vấn đề TPHCM cần khắc phục thời gian tới, Tổng Bí thư mong muốn địa phương sớm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Đây là điểm nghẽn khiến khách du lịch không đến, nhà đầu tư không vào và nhân dân thành phố gặp nhiều khó khăn.