Bí thư Trần Lưu Quang: Phải thẳng thắn hỏi TPHCM đang đứng ở đâu

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra phiên khai mạc. Đại hội có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và TPHCM qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TPHCM sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển - sáng tạo lớn nhất cả nước và tầm khu vực.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Ban tổ chức).

"Đây là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới. Mục tiêu là TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ, khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã được hợp nhất thành một chỉnh thể phát triển thống nhất.

"Từ truyền thống “cùng chung dòng sông, cùng chung vận mệnh” của ba địa phương gắn bó khăng khít trong suốt chiều dài lịch sử. Đến nay, “núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển” đã tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn", ông Trần Lưu Quang khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, Đại hội lần này có 2 nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, thành phố cần kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm của Ban chấp hành đương nhiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025- 2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo, phù hợp với đặc điểm của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ngoài ra, các đại biểu cần thảo luận, đóng góp một cách tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cũng chỉ rõ, nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thành tựu nổi bật, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu, khách mời tham quan triển lãm trước phiên khai mạc Đại hội (Ảnh: Q.Huy).

"Chúng ta không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình, mà phải thẳng thắn tự hỏi TPHCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các trung tâm lớn của khu vực và quốc tế; tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của thành phố đã được phát huy tương xứng hay chưa; mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa", Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu.

Từ đó, thành phố cần rút ra những bài học sâu sắc, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và quyết sách lớn nhằm phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của Nhân dân.

"TPHCM anh hùng trong kháng chiến, năng động trong đổi mới, sáng tạo trong hội nhập, và sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn trong thời kỳ mới. Đó là khát vọng cháy bỏng và cam kết đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân thành phố hôm nay, với các thế hệ mai sau", Bí thư Trần Lưu Quang bày tỏ.