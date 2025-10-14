Công bố 109 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ mới

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra phiên khai mạc. Đại hội có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và TPHCM qua nhiều thời kỳ.

Tại Đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo quyết định, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có 109 Ủy viên. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ này có 25 Ủy viên là nữ, đạt tỷ lệ gần 23%.