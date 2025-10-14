Tổng Bí thư Tô Lâm: TPHCM cần sớm xử lý dứt điểm 4 vấn đề

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo, định hướng về việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư cũng chỉ rõ các vấn đề, hạn chế của thành phố cần tập trung khắc phục thời gian tới.

"Tôi có những việc rất trăn trở và khi làm việc với TPHCM đã nhắc tới. Bên cạnh việc là cực tăng trưởng dẫn đầu cả nước, luôn duy trì tăng trưởng tốt thì TPHCM còn có truyền thống là cực đổi mới sáng tạo. Hãy nhớ lại truyền thống của TPHCM các nhiệm kỳ trước, nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng đã được thực hiện tại TPHCM và Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu phát triển ra cả nước", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, TPHCM mới có không gian đô thị lớn, hội tụ đầy đủ lĩnh vực của cả nước. Do đó, TPHCM cần phát huy truyền thống này để phát huy lợi thế cho giai đoạn phát triển mới.

"Rất mong chờ thành phố lấy lại tinh thần là một cực đổi mới sáng tạo, là trung tâm đổi mới sáng tạo. Chắc chắn nhiều chủ trương, chính sách thực hiện tại TPHCM sẽ được nghiên cứu, vận dụng cho cả nước", Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng.

Một vấn đề khác được Tổng Bí thư Tô Lâm trăn trở về TPHCM là những bất cập được người dân phản ánh nhiều năm. Tổng Bí thư mong muốn thành phố quyết tâm để báo cáo toàn đảng viên, cán bộ và nhân dân việc giải quyết 4 vấn đề "rất trước mắt, rất thực tiễn và rất xã hội".

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM sáng 14/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Vấn đề đầu tiên TPHCM cần giải quyết là ùn tắc giao thông. Theo Tổng Bí thư, đây là điểm nghẽn khiến khách du lịch không đến, nhà đầu tư không vào và nhân dân thành phố gặp nhiều khó khăn.

"Vấn đề tiếp theo là ngập lụt. Chúng ta không thể để mỗi mùa mưa tới, nhân dân lại lo lắng. Chính phủ, Nhà nước đã đầu tư và chúng ta không những ứng phó với mưa lớn mà còn phải tính đến biến đổi khí hậu, nước biển dâng, triều cường làm cuộc sống người dân đảo lộn. Đây là vấn đề cần thảo luận rất kỹ, Chính phủ sẽ cùng đầu tư, đồng hành để giải quyết trong nhiệm kỳ này, không thể kéo dài và giải quyết càng sớm ngày nào càng tốt ngày đó", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu rõ, thành phố không thể hài lòng khi hàng ngày lại thấy thông tin tình hình ô nhiễm xấu và cực xấu. TPHCM và cả nước không được đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

"Cuối cùng, tôi rất đồng tình khi TPHCM đặt mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, thành phố không ma túy. Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, TPHCM sẽ giải quyết được căn cơ vấn đề trên", Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng.