Tổ phó an ninh trật tự cứu sống người đàn ông chới với giữa dòng lũ

Ngày 22/11, Trung tá Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng Công an xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đang đề nghị địa phương khen thưởng ông Nguyễn Tấn Điệp (65 tuổi), Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Dương Thiện vì có thành tích đột xuất trong công tác cứu nạn ở đợt mưa lũ vừa qua.

Trước đó, trưa 20/11, thôn Dương Thiện ngập sâu, nhiều vùng bị cô lập. Lúc này, anh Đ.T.T. (30 tuổi, trú cùng thôn) đã dùng thuyền chở 3 người chèo về hướng thôn Xuân Phương, xã Tuy Phước Đông để kiểm tra tình hình của người thân.

Ông Điệp nỗ lực sơ cứu nạn nhân bị đuối nước giữa dòng lũ (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi đang di chuyển, thuyền của anh T. bất ngờ bị lũ đánh chìm. Ba người trên thuyền biết bơi nên tự vào được khu vực cao. Anh T. không biết bơi nên chới với giữa dòng nước và kêu cứu.

Nghe tiếng kêu, ông Điệp dùng thuyền cùng một người khác chèo ra tiếp cận, đưa anh T. vào khu vực an toàn. Ông cũng trực tiếp sơ cứu đến khi nạn nhân có ý thức trở lại.

Sau đó, ông đã đưa anh T. về trụ sở thôn chăm sóc, theo dõi. Đến 16h cùng ngày, anh T. đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được ông Điệp đưa về nhà an toàn.

Ông Nguyễn Tấn Điệp, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Dương Thiện (Ảnh: Chí Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Điệp cho biết nhà ông ở gần vị trí anh T. gặp nạn nên khi nghe tiếng kêu cứu đã lập tức chạy ra tìm kiếm.

“Khi tiếp cận, tôi thấy anh T. gần như mất ý thức. Lúc đó, tôi vội đưa anh ấy vào nhà dân rồi sơ cứu liên tục trong nhiều phút. Khi nạn nhân tỉnh lại, mọi người liền nhóm bếp lửa để sưởi ấm”, ông Điệp kể lại.