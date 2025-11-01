15 phút vật lộn cứu người đàn ông bị lũ cuốn trôi trong đêm

Chiều 1/11, ông Lê Hà An, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai), xác nhận sẽ có hình thức khen thưởng đối với anh Nguyễn Công Vân, Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn Mỹ Thạch, vì hành động dũng cảm cứu người bị nước cuốn trôi.

Trước đó vào đêm 30/10, anh N.C.T. (41 tuổi, trú tại thôn Mỹ Thạch, xã Bình Hiệp) không may bị dòng nước lũ cuốn trôi cả người và xe khi đang di chuyển qua bờ tràn đoạn từ thôn Phú Hưng đi Thuận Hòa.

Anh Vân cùng lực lượng chức năng đưa người và phương tiện gặp nạn lên bờ an toàn (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay khi nhận được tin báo, anh Nguyễn Công Vân đang trực cùng Tổ An ninh trật tự thôn Mỹ Thanh, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an xã Bình Hiệp tổ chức cứu nạn.

Không quản ngại hiểm nguy, anh Vân đã cởi áo khoác và lao mình xuống dòng nước chảy xiết để cứu người.

15 phút vật lộn cứu người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi trong đêm (Clip: Công an xã Bình Hiệp).

Sau gần 15 phút vật lộn với dòng lũ, anh T. đã được đưa lên bờ an toàn trong tình trạng kiệt sức và hoảng loạn. Chiếc xe máy của anh T. cũng được trục vớt sau đó.

“Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc cứu người. Nhờ có một số anh em đứng trên bờ hỗ trợ, tôi mới có thêm can đảm. Do nước chảy mạnh, khoảng 15 phút sau chúng tôi đã đưa anh T. lên bờ an toàn”, anh Vân chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử.