Kéo dài Metro số 1 TPHCM đến sân bay Long Thành theo điều kiện khẩn cấp

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đề xuất kéo dài tuyến Metro số 1 TPHCM đoạn Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành (Metro Suối Tiên - Long Thành) theo lệnh khẩn cấp.

Theo nội dung văn bản, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng; phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đề xuất các cơ chế đặc thù để triển khai dự án trên, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Ga Bến xe Suối Tiên - điểm cuối của tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, khi kết luận phiên họp thứ 7 Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý về nguyên tắc triển khai dự án Metro Suối Tiên - Long Thành theo điều kiện khẩn cấp.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai và TPHCM thực hiện theo quy định pháp luật; lưu ý quá trình thực hiện không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, kém hiệu quả…

Hướng tuyến dự án kéo dài Metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành (đường màu đỏ) (Đồ họa: Ngọc Tân).

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thông qua nghị quyết thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án kéo dài Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Trong chuyến kiểm tra công trường sân bay Long Thành, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu sớm khởi công Metro Suối Tiên - Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai - sân bay Long Thành để kết nối hệ thống metro nội đô TPHCM trực tiếp đến sân bay.