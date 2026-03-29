Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương kiện toàn bộ máy ACV

Chiều 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra tình hình, đôn đốc thúc đẩy tiến độ xây dựng sân bay Long Thành (Đồng Nai) và các dự án giao thông kết nối, rà soát, triển khai các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế trên công trường, tặng quà động viên lực lượng thi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu về tình hình triển khai, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại theo kế hoạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại sân bay Long Thành chiều 29/3 (Ảnh: Phú Việt).

Theo các đơn vị, công tác huy động nguồn lực đang gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu lên tới 14.000 người; điều kiện thi công và sinh hoạt tại công trường không thuận lợi do mặt bằng thi công rộng, nhiều hạng mục triển khai ngoài trời, chịu ảnh hưởng thời tiết…

Cùng với đó, do ảnh hưởng xung đột Trung Đông, giá nhiên liệu tăng dẫn đến tăng giá các vật tư, vật liệu, thiết bị, nhiên liệu cũng như chi phí thi công các gói thầu của dự án.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua từ năm 2015 và được Chính phủ phê duyệt dự án vào năm 2020, tới tháng 8/2023 mới khởi công một số dự án thành phần và chỉ sau hơn 2 năm, đến tháng 12/2025 đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Đây là nỗ lực rất lớn, đáng hoan nghênh của các chủ thể liên quan trong điều kiện rất khó khăn.

Thủ tướng thăm hỏi kỹ sư, chuyên gia đang thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Phú Việt).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tiếp tục đánh giá hiệu quả tổng thể của sân bay, dịch vụ phi hàng không, phát triển thành phố sân bay, phát triển kinh tế hàng không, đóng góp vào sự phát triển của TPHCM và Đồng Nai, từ đó có giải pháp khai thác hiệu quả nhất, phần nào chưa hiệu quả thì phải tối ưu hóa nguồn lực để bảo đảm hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh quan điểm, trong quá trình triển khai, ai sai, ai vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý, thu hồi tài sản cho Nhà nước, còn những người làm đúng, vô tư, trong sáng cần được khẳng định, những người làm tốt cần động viên, khen thưởng và dự án phải được thúc đẩy triển khai.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, sớm có kết luận, làm rõ các sai phạm. Đồng thời, các bộ cần khẩn trương thành lập tổ công tác để xử lý các vấn đề liên quan thanh toán.

Sân bay Long Thành chiều 29/3 (Ảnh: Hoàng Bình).

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo cụ thể việc đầu tư, xây dựng, hoàn thiện các dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành như: các tuyến đường bộ và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Tân Vạn - Nhơn Trạch, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành đai 4 TPHCM; các tuyến đường sắt đô thị Suối Tiên - Biên Hòa - Long Thành, Tân Sơn Nhất - Long Thành, Tham Lương - Bến Thành…

Thủ tướng chỉ đạo mục tiêu phải hoàn thành công tác xây dựng sân bay Long Thành chậm nhất trong quý III năm nay, để tổ chức khai thác thương mại trong quý IV. Thủ tướng lưu ý phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, cảnh quan môi trường, an toàn, chống tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng cũng lưu ý khẩn trương kiện toàn bộ máy của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thông suốt; xây dựng quy hoạch các công trình phi hàng không; quy hoạch thành phố sân bay Long Thành, phát triển kinh tế hàng không…