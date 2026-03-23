TPHCM gấp rút kết nối sân bay Long Thành theo chỉ đạo của Tổng Bí thư

UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình triển khai nhiệm vụ theo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi kiểm tra dự án sân bay Long Thành, trong đó tập trung điều chỉnh quy hoạch và đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối với sân bay.

Theo kết luận của Tổng Bí thư và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, TPHCM và tỉnh Đồng Nai được giao khẩn trương điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời đẩy nhanh việc chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt, metro kết nối TPHCM với sân bay Long Thành trong năm 2026.

Vị trí đấu nối đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và Suối Tiên - Long Thành vào sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Về công tác điều chỉnh quy hoạch, UBND TPHCM đang xem xét giao đơn vị tổ chức lập Quy hoạch tổng thể thành phố theo hình thức huy động nguồn lực xã hội hóa.

Song song đó, các sở, ngành được giao rà soát, bổ sung nội dung quy hoạch nhằm bảo đảm đồng bộ với quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành. Công tác thẩm định và trình phê duyệt sẽ được thực hiện sớm theo quy định.

Về hạ tầng giao thông, TPHCM đang ưu tiên triển khai các tuyến metro kết nối đến sân bay Long Thành.

Trong đó, HĐND TPHCM và Đồng Nai đã thống nhất giao UBND TPHCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Thành phố đang xem xét giao đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi để khởi công dự án trước ngày 30/6 và hoàn thành trước năm 2030.

Bên cạnh đó, dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm cũng đang được triển khai nghiên cứu. UBND TPHCM đã chấp thuận giao Thaco lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công trước ngày 30/4 và đưa vào khai thác trước năm 2030.

Sơ đồ các tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành và Suối Tiên - Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai - sân bay Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai đang triển khai tuyến Metro Suối Tiên - Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai - sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nhà đầu tư đang lập hồ sơ đề xuất dự án với chiều dài khoảng 38,5km. TPHCM sẽ phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai trong khâu thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống kết nối vùng.

Đối với việc nghiên cứu trung tâm trung chuyển hành khách và logistics liên vùng tại khu vực sân bay Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ trì. TPHCM sẽ phối hợp trong quá trình nghiên cứu và triển khai để bảo đảm hạ tầng kết nối hiệu quả giữa các địa phương.