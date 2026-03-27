Đồng Nai xây 7,7km đường nối cụm công nghiệp với sân bay Long Thành

Ngày 27/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã gửi văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức về việc xây dựng dự án đường ĐT 770B.

Theo đó, ông Võ Tấn Đức giao UBND các xã Phước Thái, Long Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, tái định cư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai xây dựng tuyến đường ĐT 770B.

Một tuyến đường được Đồng Nai đầu tư nối quốc lộ 51 với các khu công nghiệp Nhơn Trạch (Ảnh: Nam Anh).

Các đơn vị cần ưu tiên thực hiện đoạn tuyến từ quốc lộ 51 qua Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp dài khoảng 7,7km (bao gồm cầu vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu); lập bảng theo dõi tiến độ, bảo đảm hoàn thành và thông xe kỹ thuật đoạn tuyến này chậm nhất vào tháng 6/2027.

Tuyến đường ĐT 770B có vai trò kết nối sân bay Long Thành với địa phương phía Đông và Đông Bắc của tỉnh Đồng Nai, trong đó có các Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn, Long Đức 3... kết nối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51 và khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải (TPHCM).

Dự án dài hơn 42km, rộng 60m với 4-8 làn xe. Điểm đầu tuyến giao với đường ĐT 763 và điểm cuối giao với quốc lộ 51.