Chủ tịch TPHCM chốt tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành

Ngày 24/3, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban, ngành về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành. Trong đó, lãnh đạo thành phố đã đặt mốc thời gian hoàn thành đối với từng phần việc cụ thể.

Đối với dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, lãnh đạo thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương chấn chỉnh các nhà thầu, tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính, đồng thời rà soát, điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công phù hợp. Dự án cần bảo đảm hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai thác trước ngày 30/6.

Lãnh đạo UBND TPHCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị khẩn trương hoàn thành các hạng mục, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để kiểm tra, chấp thuận đối với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự án thành phần 3 của dự án cần được khai thác trước ngày 31/3.

Đối với dự án cầu Phú Mỹ 2, các sở, ngành, nhà đầu tư và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đã được UBND TPHCM thống nhất theo kế hoạch.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các dự án thành phần của dự án xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM. Phần việc này cần hoàn thành trước ngày 30/3.

Đối với các dự án đường sắt kết nối với sân bay Long Thành, Ban Quản lý Đường sắt đô thị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo dự án hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) trong năm 2030.

Đối với tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), UBND TPHCM cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Trong đó có việc thành lập hội đồng thẩm định, thành lập tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, phương án tuyến công trình, danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT...

Do đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM nếu để tiếp tục chậm trễ.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các chỉ đạo về xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành. Các vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền cần được báo cáo UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo.