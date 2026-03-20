Bộ Xây dựng thúc tiến độ loạt dự án kết nối sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành (Đồng Nai), nhằm bảo đảm đồng bộ hạ tầng khi công trình hoạt động vào cuối năm nay.

Các dự án kết nối đang triển khai gồm nhiều tuyến giao thông quan trọng như Vành đai 3 TPHCM, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường tỉnh 25C.

Các tuyến đường bộ kết nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trong đó, Ban Quản lý dự án 85 được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đưa vào khai thác chậm nhất trong tháng 4.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đẩy nhanh thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành và dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.

Theo kế hoạch, cao tốc Bến Lức - Long Thành phải hoàn thành trong quý III; dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành cơ bản hoàn thành vào tháng 12, riêng cầu Long Thành dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Sau khi hoàn tất thi công, các chủ đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đưa công trình vào sử dụng, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư và tăng khả năng kết nối với sân bay Long Thành.

Biển chỉ lối rẽ vào sân bay Long Thành trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án cầu Phú Mỹ 2, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng nhằm tăng cường liên kết giao thông giữa TPHCM và Đồng Nai.

Đồng thời, các tuyến metro kết nối sân bay Long Thành, gồm tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và Suối Tiên - Long Thành, cần được sớm khởi công trong năm nay, hoàn thành vào năm 2030.

Ngoài ra, TPHCM cùng các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh được yêu cầu xây dựng kế hoạch và cơ chế phối hợp để triển khai dự án Vành đai 4 TPHCM, dự kiến khởi công trong quý II, hoàn thành vào năm 2028 và đưa vào khai thác năm 2029.