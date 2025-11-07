Kalmaegi càn quét miền Trung: 8 người chết và mất tích, hàng nghìn nhà sập

Ngày 7/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (đóng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, các địa phương Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão Kalmaegi (bão số 13).

Khoảnh khắc tôn bay như lá, sóng biển dội như thác trong bão Kalmaegi (Video: Cao Bách, Hoài Sơn, Phạm Hoàng, Cẩm Tiên).

Quảng Ngãi: 3 người mất tích, nhiều tuyến giao thông sạt lở

Tại Quảng Ngãi, địa phương cho biết đã triển khai đầy đủ phương án chằng chống nhà cửa trước bão song vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của gió mạnh cấp 8-10 và mưa lớn. Biển Trà Huỳnh dâng cao bất thường, mực nước tại sông Trà Khúc và sông Vệ tăng nhanh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp với các tỉnh Miền Trung về thiệt hại do bão số 13 gây ra (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tỉnh này ghi nhận 3 người mất tích tại Đặc khu Lý Sơn, trong đó một trường hợp nghi tự tử, 2 người xuống cứu và bị nước cuốn trôi.

Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, đặc biệt đường 676 và tuyến Đông Trường Sơn sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đang huy động tìm kiếm người mất tích. Ngoài ra, tại Quảng Ngãi có 3 người bị thương.

Đắk Lắk: 3 người tử vong, hơn 1.000 căn nhà bị sập

Tại Đắk Lắk báo cáo thiệt hại rất nặng khi mưa lớn khiến lũ lên nhanh tại nhiều sông. Có nơi mực nước tăng hơn 5m chỉ trong một giờ. Nguyên nhân được xác định do lượng nước đổ về rất lớn gây áp lực cho một đập thủy điện khiến nước đẩy về hạ nguồn nhiều.

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 3 người tử vong, gồm 2 người chết do sập nhà và 1 cụ già đi ra ngoài khi bão vào nên bị lũ cuốn trôi. Thiệt hại vật chất rất lớn với hơn 1.000 căn nhà bị sập, 6 tàu thuyền dù đã neo đậu tại cảng vẫn bị sóng đánh chìm.

Điện lực địa phương chưa thể khôi phục hoàn toàn do hệ thống hạ thế hư hỏng nặng. Đắk Lắk kiến nghị hỗ trợ 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão lũ.

Gia Lai: 2 người chết, hơn 2.400 nhà tốc mái

Tại Gia Lai, địa phương đã kích hoạt mức báo động cao nhất và triển khai lực lượng ứng cứu suốt đêm. Quân đội đã cứu thành công 200 người gặp nạn trong lúc bão đổ bộ.

Toàn tỉnh huy động hơn 30.000 lực lượng xung kích, phối hợp cùng người dân bảo đảm an toàn, khắc phục sự cố và hỗ trợ di dời tại các khu vực nguy hiểm.

Ảnh hưởng bão số 13 khiến nhiều người chết và mất tích (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tính đến 5h cùng ngày, Gia Lai ghi nhận thiệt hại gồm 2 nạn nhân tử vong do sập mái nhà và cây đổ trúng, 2 người khác bị thương tại phường Quy Nhơn và phường An Nhơn.

Theo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 45 ngôi nhà bị sập, 2.412 nhà tốc mái, một thuyền bị chìm và 3 điểm giao thông tại xã An Vinh bị sạt lở.

Tại khu vực Hoài Nhơn Bắc, triều cường dâng cao gây ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển, mức ngập phổ biến 10-40cm, có nơi lên đến 80cm.